Исследование «К2Тех»: 47% крупных компаний нарастили инвестиции в поддержку и безопасность ИТ-контура в 2025 году

Согласно исследованию центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех», 47% крупных компаний увеличили расходы на сопровождение и обеспечение безопасности ИТ-инфраструктуры. Еще 43% респондентов сохранили объем финансирования на уровне прошлого года.

Основными причинами удорожания технической поддержки респонденты назвали наличие разрозненной мультивендорной инфраструктуры, состоящей из западных, российских и азиатских решений (47%), а также накопление в ИТ-контуре большого количества устаревающей инфраструктуры и легаси-систем (35%).

Абсолютным приоритетом в распределении ИТ-бюджета для 41% опрошенных стала информационная безопасность. На поддержке ИТ-инфраструктуры (вычислительное оборудование, телеком-решения, инженерные системы) фокусируются 25% респондентов, а на системном и бизнес-критичном ПО – 20%. На эти три направления компании не готовы сокращать расходы.

Исследование также выявило связь между количеством подрядчиков и ростом затрат. Наибольший рост расходов отметили те компании, которые привлекают к технической поддержке двух и более сервис-провайдеров (75%).

«Согласно нашему недавнему исследованию, комплексный сервис становится все более востребованным. Подобные проекты подразумевают поддержку сразу нескольких систем или всей ИТ-инфраструктуры компании. Сейчас они занимают 13-17% рынка, при этом с 2022 г. их количество растет в среднем на 30% в год. Больше половины комплексных проектов (52%) связаны с одновременной поддержкой вычислительной инфраструктуры, системного ПО и телеком-решений. Наш анализ показывает, что централизация техподдержки у одного поставщика не только гарантирует стабильную работу важных систем, но и позволяет оптимизировать бюджет. Команда комплексного сервис-провайдера, обладая глубокой экспертизой во всех компонентах инфраструктуры заказчика, помогает избежать расходов, связанных с координацией множества вендоров и устранением несовместимостей, что в конечном итоге ведет к значительной экономии», – сказала Наталия Сляднева, руководитель центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех».