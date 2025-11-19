Интеграция
ITGlobal.com запустил услугу по защите данных ИТ-инфраструктуры от программ-вымогателей

ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) представил услугу по защите данных от программ-вымогателей (ransomware). Клиентам доступны три сценария защиты: периодическая репликация данных в удаленные дата-центры с использованием VMware Cloud Director Availability, создание неизменяемых резервных копий через Veeam Cloud Connect и аппаратная защита данных на базе NetApp SnapLock. Услуга направлена на предотвращение экономических потерь и обеспечение непрерывности работы бизнеса в условиях сохраняющихся киберугроз. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Российские компании продолжают сталкиваться с атаками, при которых злоумышленники сначала шифруют резервные копии, а затем основные системы, делая невозможным быстрое восстановление данных. По данным исследований, число инцидентов с программами-вымогателями в России остается значительным, а средний размер выкупа уже превышает 400 млн руб., что отражает общий тренд усиления киберугроз для бизнеса.

Сценарии защиты в масштабах услуги клиенты ITGlobal.com могут применять по отдельности или комплексно в зависимости от бизнес-процессов. Для базового уровня защиты данных предлагается использование периодических резервных копий с репликацией в удаленные дата-центры через инструмент VMware Cloud Director Availability, позволяя организовать географическую изоляцию информации от локальных инцидентов.

Усиленный уровень реализуется через Veeam Cloud Connect с технологиями Immutable Backup и Object Lock, которые блокируют возможность удаления или изменения резервных копий в течение заданного периода.

Максимальная защита достигается применением аппаратных механизмов NetApp SnapLock и SnapMirror — технологии создают неизменяемые снимки на уровне системы хранения и реплицируют их на удаленную площадку с физической блокировкой любых изменений.

«Атаки программ-вымогателей становятся все изощреннее — злоумышленники целенаправленно ищут и уничтожают резервные копии, прежде чем зашифровать основные системы. Это полностью меняет подход к защите: недостаточно просто делать бэкапы, нужно гарантировать их неизменяемость и физическую изоляцию. Ведущие вендоры активно развивают специализированные технологии против ransomware, и мы оперативно внедряем их в наши сервисы. Результат — готовое решение, которое защищает информацию даже при полной компрометации инфраструктуры. При этом у клиента остается гибкость: можно выбрать базовую защиту для менее важных систем или максимальный уровень для ключевых бизнес-процессов», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com.

