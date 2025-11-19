Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность ИТ в госсекторе
|

Расходы на кибербезопасность за год выросли на 21%

В 2024 г. российские крупные и средние организации потратили на продукты и услуги в области кибербезопасности рекордные 209 млрд руб. Это на 21% больше, чем годом ранее, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В пересчете на одно юрлицо расходы на защиту от киберугроз составили 800 тыс. руб. в год. Об этом CNews сообщили представители FinExpertiza.

Наибольшие вложения в безопасность цифровых данных были зафиксированы в сферах информации и связи (в среднем 4,3 млн руб. на одну организацию), финансов и страхования (4 млн руб.), добычи полезных ископаемых (2,2 млн руб.), энерго- и теплоснабжения (2 млн руб.), транспортировки и хранения (1,4 млн руб.), образования (1,3 млн руб.), профессиональной, научной и технической деятельности (613,3 тыс. руб.), административной деятельности (507,7 тыс. руб.), а также государственного управления и социального обеспечения (348,5 тыс. руб.).

Самые высокие траты на продукты и услуги в области кибербезопасности наблюдались в Москве (4,5 млн руб. в пересчете на одну организацию), Санкт-Петербурге (1,6 млн руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (979,1 тыс. руб.), Ханты-Мансийском автономном округе (898,5 тыс. руб.), Самарской области (674,8 тыс. руб.), Севастополе (664,2 тыс. руб.), Калининградской области (606 тыс. руб.), Тверской области (589,8 тыс. руб.), Красноярском крае (460,5 тыс. руб.) и Сахалинской области (442,9 тыс. руб.).

Меньше всего на киберзащиту тратили бизнес и госсектор в Республике Алтай (27,5 тыс. руб. в среднем на предприятие), Ингушетии (33 тыс. руб.), Дагестане (33,5 тыс. руб.), Адыгее (40,5 тыс. руб.), Хакасии (47,5 тыс. руб.), Северной Осетии (50,6 тыс. руб.), Тыве (54 тыс. руб.), Калмыкии (55,4 тыс. руб.), Алтайском крае (56 тыс. руб.) и Ивановской области (62,5 тыс. руб.).

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Российская промышленность почти догнала госсектор по числу успешных кибератак. Названа главная уязвимость

«Дыра» в файлообменнике Triofox позволяет запускать произвольный код. Она уже эксплуатируется

Хакеры вовсю использовали «дыры» в Cisco и Citrix задолго до их исправления

Сервисы массово списывают с россиян деньги за подписку с удаленных карт. Закон пока не запрещает

Samsung встроила в свои смартфоны израильское шпионское ПО. Удалить его невозможно

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще