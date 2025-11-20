Интеграция
Безопасность Администратору
Innostage обновила Cardinal iTDIR

Innostage объявила о выходе версии 0.4 решения Cardinal iTDIR, включающего продукт Cardinal TDIR, интегрированный с модулем Carmina AI – интеллектуальным помощником, призванным повысить эффективность управления инцидентами и рисками информационной безопасности в SOC (Security Operational Center) любого масштаба.

Ключевые функции и обновления Innostage Cardinal iTDIR: antiFP (Anti False Positive):

Снижение числа ложных срабатываний за счёт интеллектуальных алгоритмов фильтрации событий, основанных на функционале Lessons Learned и накопленном опыте международных проектов ERMCK, MITRE ATTCK и собственных сценариях и экспертизе SOC.

Вердикты вредоносности скриптов: автоматическая проверка и классификация подозрительных скриптов с применением ML и Threat Intelligence, позволяющая быстро определять вредоносные действия.

Автоматизированное написание запросов в SIEM: механизм построения поисковых запросов для SIEM-систем (MaxPatrol SIEM, Kaspersky KUMA) с помощью встроенных автоматизированных процедур и всплывающих подсказок, повышающих скорость и точность реагирования.

Рекомендации по расследованию и реагированию: экспертные рекомендации формируются на базе опыта работы крупных коммерческих SOC, международных стандартов (ERMCK, MITRE ATTCK), а также из базы Threat Intelligence (TI), включающей более 200 открытых источников.

Рекомендации по hardening: система предлагает детальные шаги по усилению инфраструктуры для предотвращения повторных инцидентов, ориентируясь на Best Practice Hardening и Lessons Learned.

Обогащение данными TI всех уровней: источники TI охватывают технический уровень (IP, домены), так и стратегический (тактики, инструменты атак, группировки хакеров), что обеспечивает действительно глубокий анализ и обогащение расследований.

Чат-помощник для интерактивного расследования: интерактивный чат, интегрированный с системой Copilot, обеспечивающий сопровождение аналитика на каждом этапе расследования, помогает формулировать гипотезы и быстро получать справочную информацию.

Экспертная база правил автоматизации: реализовано множество преднастроенных алгоритмов фильтрации инцидентов, черные и белые списки, а также интеграция с ML-автоматизацией для поддержки сценариев playbooks.

Решение Cardinal iTDIR позволяет SOC-командам не только эффективнее выявлять и блокировать современные угрозы, но и существенно повышать зрелость процессов защиты за счёт инновационной автоматизации, максимального охвата TI, экспертной поддержки и снижения нагрузки на специалистов. Релиз предоставляет гибкие инструменты управления, масштабируется под любые проекты и неизменно соответствует лучшим мировым практикам в сфере информационной безопасности.

«Innostage Cardinal iTDIR отличается от других систем управления инцидентами расширенной интеллектуальной функциональностью. Решение включает встроенного AI помощника и аналитический движок, формирующий вердикты по скриптам POSH, BASH и другим типам. Cardinal iTDIR позволяет автоматизировать до 40% ручных операций специалистов ИБ, повышает скорость обработки и точность анализа инцидентов, а также улучшает эффективность эскалации в SOC», – сказала Анна Олейникова, директор по продуктовому развитию Innostage.

