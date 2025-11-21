Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Интернет
|

МТС: активность киберпреступников в Тамбовской области выросла на 17%

МТС совместно с аналитиками Red Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в регионах Центрального федерального округа. На организации ЦФО, в том числе компании в Тамбовской области, было направлено 17% от общего объема инцидентов в регионах. В Тамбове эксперты впервые отметили рост числа атак на медицинские организации.

С июля по сентябрь сервис Red Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почти 50,5 тыс. кибератак в России, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Согласно данным исследования, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные организации.

Центральный федеральный округ занял второе место среди регионов России по объему отраженных DDoS-атак. В Тамбовской области внимание хакеров было направлено на промышленные компании, девелопмент, ИТ-сферу. Впервые аналитики зафиксировали рост атак на медицинские центры. Совокупно на эти отрасли пришлось более 80% от общего объема инцидентов.

«В условиях постоянно растущих киберугроз защита бизнеса становится приоритетом для предприятий всех масштабов. В Тамбовской области мы активно развивает систему кибербезопасности, предлагая компаниям современные технологии, которые позволяют своевременно выявить и нейтрализовать угрозу, минимизируя риски простоя и финансовых потерь. Благодаря комплексному подходу, включая внедрение искусственного интеллекта и автоматизацию процессов мониторинга, наши клиенты могут сосредоточиться на развитии своего дела, не опасаясь внешних атак», – сказал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Red Security Anti-DDoS – сервис, обеспечивающий мониторинг и защиту информационных ресурсов компаний от высокопроизводительных распределенных атак типа «отказ в обслуживании» с применением специализированного оборудования очистки интернет-трафика. Сервис защиты от DDoS-атак оказывается в непрерывном режиме 24/7/365 выделенной круглосуточной дежурной сменой. Среди клиентов Red Security Anti-DDoS – компании из сфер ИТ и телеком, промышленности, финансов, транспорта, госсектора и других секторов экономики по всей России.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Гайки закручиваются: Сертификаты ИБ-компаний власти хотят отзывать после обнаружения первой незаявленной уязвимости

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Китайский хакерский кластер атакует американские НКО

Рейтинг кибербезопасности отечественных СУБД общего назначения 2025

Доступ китайского производителя в бортовые системы электробусов тревожит ЕС, хотя этим грешат не только китайцы

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще