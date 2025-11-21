UserGate представила методику поиска и адаптации специалистов для создания SOC

UserGate, российский вендор решений по информационной безопасности, разработал и апробировал эффективную методику поиска и адаптации сотрудников для создания собственного Security Operation Center (SOC) с нуля. Подход позволяет системно решать кадровые проблемы в условиях острого дефицита ИТ-специалистов на рынке труда.

Ключевым элементом стратегии стал нетворкинг — привлечение первых ключевых специалистов через профессиональные связи, что позволило заложить надежный фундамент команды. Для массового поиска кандидатов была оптимизирована процедура собеседования: внедрен единый балльный шаблон оценки с вопросами из реальной практики и логическими задачами, что позволило объективно сравнивать соискателей.

Для адаптации новичков, особенно выпускников вузов, в UserGate созданы карта профессионального роста (roadmap) и матрица компетенций, четко определяющие путь развития от стажера до senior-специалиста. Процесс обучения построен на балансе: 80% времени сотрудник выполняет рутинные операционные задачи, а 20% посвящает решению развивающих задач из бэклога команды, что позволяет поддерживать мотивацию и профессиональный рост.

Особое внимание вендор уделяет обратной связи с кандидатами, не прошедшими отбор. Им предоставляется детальный фидбек с материалами для самостоятельного изучения, что позволяет сформировать кадровый резерв и в будущем вернуться к мотивированным и подготовленным специалистам. Этот подход компенсирует ресурсы, затраченные на собеседование, и укрепляет репутацию компании на рынке труда.

«Мы пришли к выводу, что идеального готового специалиста не существует. Мы берем контактного человека как члена команды и начинаем его учить. Реализованная система позволяет не только готовить высококвалифицированных специалистов под конкретные нужды компании, но и формировать сплоченный коллектив, способный к быстрому масштабированию и взаимозаменяемости. Отработанная нами методика может быть полезна и другим российским ИТ-компаниям, сталкивающимся с аналогичными вызовами при построении команд» — сказал Иван Костыря, руководитель L1 SOC UserGate.