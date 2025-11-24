«Лаборатория Касперского» защитит клиентов «Т1 Облако» от DDoS-атак

Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
«Лаборатория Касперского» и «Т1 Облако» (входит в ИТ-холдинг «Т1»), провайдер облачных услуг, подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства компании внедрили совместное решение для защиты клиентов «Т1 Облако» от DDoS-атак на базе Kaspersky DDoS Protection в облачную платформу провайдера. Оно обеспечивает многоуровневую фильтрацию трафика и бесперебойную работу сервисов даже при крайне интенсивных кибератаках. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

По данным «Лаборатории Касперского», летом 2025 г. число DDoS-атак на российские компании почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В числе основных целей — финансовая отрасль, онлайн-ретейл и госсектор — сферы, где очень критична доступность клиентских сервисов, а любой сбой вызывает общественный резонанс. Наблюдаемая динамика говорит о том, что DDoS-атаки остаются одним из самых распространенных и разрушительных инструментов в арсенале злоумышленников.

Совместное решение «Лаборатории Касперского» и «Т1 Облако» поможет компаниям защититься от действий атакующих: после настройки ресурсов заказчика весь трафик будет перенаправляться в сеть Kaspersky DDoS Protection и проходить глубокую многоуровневую проверку — вплоть до прикладного уровня L7. Это позволит блокировать даже наиболее сложные кибератаки и обеспечит стабильную работу широкому кругу заказчиков — как из корпоративной среды, так и из госсектора.

«Мы рады объявить о сотрудничестве с «Т1 Облако» — одним из лидеров российского рынка облачных технологий, который уделяет особое внимание вопросам киберустойчивости своих сервисов. Для нас это партнерство — важный шаг в развитии решений для защиты отечественных организаций от DDoS-атак. Объединив усилия, мы сможем предложить еще большему числу заказчиков надежный продукт, соответствующий вызовам современного киберпространства. Это открывает новые возможности для бизнеса и укрепляет наши позиции на ИБ-рынке», — сказала Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

«Устойчивость к кибератакам — один из ключевых приоритетов для «Т1 Облако» и наших клиентов. Сложность атак растет, поэтому критически важно объединять экспертизу и технологии лидеров рынка. Партнерство с „Лабораторией Касперского“ усиливает экосистему облачных сервисов и обеспечивает дополнительный уровень защиты и повышает доверие наших клиентов», — отметил Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса «Т1 Облако».

