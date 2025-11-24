Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура Электроника
|

Росатом создал центр подготовки экспертов по сертификации доверенной ИТ‑продукции

Создание учебного центра — важный шаг в укреплении кадрового потенциала отечественной системы сертификации критически важных информационных решений

«Росатом» совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» запускает новую программу подготовки специалистов для системы добровольной сертификации «КИИ Серт» (КИИ — критическая информационная инфраструктура). Проект направлен на формирование квалифицированного кадрового резерва для органов по сертификации и испытательных лабораторий. Обучение будет проходить на базе Аттестационно испытательного центра информационной безопасности и систем защиты информации (АИЦ ИБСЗИ).

Учебный центр призван решить сразу несколько важных задач. Прежде всего, здесь разрабатывают современные учебные программы и учебно-методические материалы для дополнительного профессионального образования. На их основе проводят обучение экспертов, которые затем будут участвовать в процедурах сертификации доверенной продукции. Центр входит в состав системы добровольной сертификации «КИИ-Серт» и активно взаимодействует с ее участниками, чтобы оперативно учитывать их запросы и потребности в подготовке специалистов. Создание такого учебного центра — значимый шаг для отечественной системы сертификации критически важных информационных решений.

atm-76972_1.jpeg


«Совместный проект не просто готовит специалистов — он способствует формированию надежной инфраструктуры информационной устойчивости в России, что особенно важно в условиях растущих требований к защите критически важных систем. Тесное партнерство с НИЯУ МИФИ позволит внести весомый вклад в формирование инфраструктуры системы оценки соответствия доверенной продукции для отраслей КИИ, создавая единую платформу развития профессиональных компетенций для экспертов», — отметил руководитель научно-производственного объединения «Росатома» Виталий Мисурагин.

Образовательный курс предназначен для работников органов по сертификации и испытательных лабораторий СДС «КИИ-Серт» и позволяет углубить профессиональные знания и актуализировать навыки в области сертификации критической информационной инфраструктуры (КИИ). Чтобы записаться, достаточно оставить заявку на сайте КИИ-Серт.рф — при этом программы учебного центра будут постоянно расширяться, а компетенции выпускников — актуализироваться. Как добавил руководитель центрального органа СДС «КИИ-Серт» Иван Гребенников, созданный учебный центр уже в этом году примет первую группу специалистов по сертификации и испытаниям для обучения.

«НИЯУ МИФИ является базовым высшем учебных заведением госкорпорации «Росатом» традиционно готовящий кадры для отрасли. Центр дополнительного профессионального образования системы добровольной сертификации «КИИ-Серт» — АИЦ ИБСЗИ — является членом технического комитета по стандартизации 167 и активно участвует с 2022 года в разработке национальных стандартов в области доверенных программно-аппаратных комплексов и изделий электронной компонентной базы для критической инфраструктуры. Мы рады поделиться своими знаниями и наработками с коллегами!», — добавил руководитель учебного центра СДС «КИИ-Серт» и заместитель директора АИЦ ИБСЗИ Леонид Кессаринский.

Справка:

Система добровольной сертификации «КИИ-СЕРТ» была создана и зарегистрирована в госкорпорации «Росатом» в соответствии с Указом Президента России от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Цель системы – проведение сертификации решений для критической информационной инфраструктуры (КИИ) с обеспечением необходимого уровня объективности и достоверности результатов. Основной задачей системы является подтверждение соответствия решений критериям технологической независимости для обеспечения устойчивости КИИ.

В условиях стремления к укреплению технологического суверенитета России и усиления безопасности критической информационной инфраструктуры, госкорпорация «Росатом» активно участвует в разработке и внедрении инноваций. Важной частью этой работы является сертификация продукции для КИИ, что способствует повышению надежности и функциональности информационных систем, критически важных для различных отраслей экономики. В результате таких инициатив укрепляется конкурентоспособность российской промышленности на международной арене.

Рекламаerid:2W5zFJHV34CРекламодатель: Частное учреждение по реализации коммуникационных программ атомной отраслиИНН/ОГРН: 9705152344/1217700048851

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

В России действует группировка, похищающая видеокарты, притворяясь представителями знаменитой зарубежной компании. Счет на миллионы

Рейтинг кибербезопасности отечественных СУБД общего назначения 2025

Чем больше контролируешь, тем больше он врет. ИИ может самостоятельно обучиться врать и срывать задания

Гайки закручиваются: Сертификаты ИБ-компаний власти хотят отзывать после обнаружения первой незаявленной уязвимости

Китайский хакерский кластер атакует американские НКО

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще