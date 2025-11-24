Спрос на сервисы кибербезопасности среди волгоградских компаний вырос в 2,6 раза

МТС проанализировала востребованность внедрения цифровых сервисов в Волгоградской области с начала 2025 г. Основной рост спроса пришелся на сервисы кибербезопасности, платформы для защищенных видеоконференций и решения на базе M2M-технологий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С начала 2025 г. в Волгоградской области количество запросов на услуги по защите от кибератак, защите веб-ресурсов и данных, инструментам контроля доступа и обучению сотрудников киберграмотности увеличилось в 2,6 раза. Наибольшей популярностью, по данным RED Security, пользовались центры мониторинга и реагирования на кибератаки, защита от DDoS-атак и угроз веб-приложениям, шифрование каналов связи по ГОСТ (ГОСТ VPN), многофакторная аутентификация, обучение пользователей основам информационной безопасности, а также сервис Antibot для защиты сайтов от автоматических атак. Компании отмечают необходимость повышения технологической устойчивости и использования отечественных решений для обеспечения кибербезопасности предприятий.

Растет спрос также на онлайн-платформы для коммуникаций и корпоративных встреч. Так, по данным «МТС Линк», потребность в безопасных инструментах для онлайн-встреч, видеоконференций и внутренних совещаний привела к росту использования сервиса в регионе в два раза. Решение активно применяют государственные организации, предприятия частного сектора, научные учреждения и ведущие вузы, включая ВолгГТУ и ВолГАУ. «МТС Линк» полностью работает на российских серверных мощностях, включен в реестр отечественного ПО и заменяет зарубежные аналоги.

Продолжает расти спрос на M2M- и IoT-решения для удаленного мониторинга оборудования, транспорта и инженерной инфраструктуры – использование этих сервисов увеличилось в 1,3 раза. Наибольшая активность наблюдалась в компаниях торговли, промышленности, транспорта и логистики, а также в образовательных и социальных организациях.

«Бизнес Волгоградской области все активнее переходит на защищенные российские цифровые сервисы и решения. Повышенный интерес к кибербезопасности, рост использования видеокоммуникаций МТС Линк и развитие M2M-технологий демонстрируют стремление компаний региона к технологической устойчивости и цифровой независимости. Мы видим, что организации выбирают решения, обеспечивающие безопасность данных, бесперебойность процессов и гибкость в управлении бизнес-инфраструктурой», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.