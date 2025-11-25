Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИК «Тренд» перешла на DCAP «СерчИнформ FileAuditor» для защиты критичных данных

Инвестиционная компания «Тренд» внедрила «СерчИнформ FileAuditor» – DCAP-решение для автоматического аудита файловой системы, поиска нарушений прав доступа и отслеживания изменений в критичных данных. Раньше в этих целях заказчик использовал систему другого производителя. Но компании потребовалось более гибкое решение с сильной аналитикой. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«Мы протестировали семь DCAP-систем крупных игроков рынка. По результатам пилотного проекта сделали выбор в пользу «СерчИнформ FileAuditor». Система значительно упростила категорирование данных в корпоративной инфраструктуре, помогла оптимизировать распределение прав доступа пользователей к конфиденциальной информации и в целом повысить безопасность», – отметил CISO ИК «Тренд» Михаил Сазонов.

В ИК «Тренд» оценили широкий функционал системы: FileAuditor сканирует файловые хранилища и классифицирует документы по названию, расположению и содержимому. В программу встроены более 80 готовых правил автоматической классификации, в том числе для поиска файлов с разными видами персональных данных. Доступом к таким документам можно управлять: ограничивать отдельные операции (например, чтение, копирование и т.д.), или запрещать открывать файл с помощью любой программы (мессенджеров, почты и пр.).

«Теперь мы видим полную картину хранения и использования чувствительных к утечке данных. Это помогает отделу ИБ оценить риски и усилить защиту данных. Помимо этого, сотрудники компании стали аккуратнее работать с файловыми ресурсами, так как нет возможности переложить ответственность за удаление, изменение или перенос файлов на сбой системы», – сказал Михаил Сазонов.

«Главное преимущество FileAuditor – в его универсальности. Он из коробки позволяет категоризировать данные по встроенным правилам, создавать контентно-зависимые правила доступа. Также дает возможность конечным пользователям самостоятельно помечать важную для них информацию, строить детальные отчеты», – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев. – Мы регулярно обновляем функционал наших продуктов по запросам клиентов. Например, недавно в DCAP «СерчИнформ FileAuditor» стали доступны в одном отчете все операции с конфиденциальными файлами. Этот инструмент удобен для аудитов и расследования инцидентов».

Ранее ИК «Тренд» внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ». Решение помогает организации выполнять требования ЦБ РФ по защите конфиденциальной информации: контролировать движение документов по любым каналам и предотвращать утечки данных и другие нарушения. А бесшовная интеграция «СерчИнформ FileAuditor» с DLP усиливает возможности систем и обеспечивает комплексную защиту данных.

