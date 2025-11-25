OCS открывает партнерам доступ к HASPBOX — российской платформе для управления ИТ-секретами

Российский ИТ-дистрибьюторов OCS займется продвижением решений в области информационной безопасности отечественного бренда HASPBOX. В портфеле дистрибьютора появился продукт для управления корпоративными ИТ-секретами и персональными паролями сотрудников. Инструмент помогает компаниям защищать критические данные и снижать риски утечек. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Решение HASPBOX сочетает функции централизованного хранилища инфраструктурных секретов и персонального менеджера учетных данных. В едином защищенном пространстве система хранит пароли, токены, API-ключи, контролируя доступ и автоматически обновляя устаревшую информацию. Продукт предназначен для крупного и среднего бизнеса, банков, промышленных и телеком-компаний, которые ищут альтернативу зарубежным решениям.

Благодаря широкой партнерской сети дистрибьютора инструменты защиты данных разработчика стали доступны большому числу предприятий по всей России. Для повышения узнаваемости бренда OCS и HASPBOX запланировали совместные технические консультации и демонстрации, а также запуск маркетинговых кампаний. Сотрудничество позволит вендору укрепить свои позиции на российском рынке информационной безопасности и увеличить охват потенциальных клиентов, заинтересованных в отечественных продуктах.

«Мы видим устойчивый рост интереса партнеров к отечественным решениям в сфере ИБ, особенно в условиях курса на технологический суверенитет. В сотрудничестве с HASPBOX OCS предоставит партнерам доступ к передовым решениям для защиты данных. Это позволит крупным предприятиям и организациям повысить уровень безопасности своей инфраструктуры», — сказала Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и ПО OCS.

«Сейчас невозможно построить надежную систему защиты без проверенных отечественных решений. HASPBOX уверенно вытесняет иностранные продукты и позволяет бизнесу укрепить ИТ-инфраструктуру, сохраняя приверженность политике импортозамещения», — отметил Александр Гусев, технический директор HASPBOX.