Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

OCS открывает партнерам доступ к HASPBOX — российской платформе для управления ИТ-секретами

Российский ИТ-дистрибьюторов OCS займется продвижением решений в области информационной безопасности отечественного бренда HASPBOX. В портфеле дистрибьютора появился продукт для управления корпоративными ИТ-секретами и персональными паролями сотрудников. Инструмент помогает компаниям защищать критические данные и снижать риски утечек. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Решение HASPBOX сочетает функции централизованного хранилища инфраструктурных секретов и персонального менеджера учетных данных. В едином защищенном пространстве система хранит пароли, токены, API-ключи, контролируя доступ и автоматически обновляя устаревшую информацию. Продукт предназначен для крупного и среднего бизнеса, банков, промышленных и телеком-компаний, которые ищут альтернативу зарубежным решениям.

Благодаря широкой партнерской сети дистрибьютора инструменты защиты данных разработчика стали доступны большому числу предприятий по всей России. Для повышения узнаваемости бренда OCS и HASPBOX запланировали совместные технические консультации и демонстрации, а также запуск маркетинговых кампаний. Сотрудничество позволит вендору укрепить свои позиции на российском рынке информационной безопасности и увеличить охват потенциальных клиентов, заинтересованных в отечественных продуктах.

«Мы видим устойчивый рост интереса партнеров к отечественным решениям в сфере ИБ, особенно в условиях курса на технологический суверенитет. В сотрудничестве с HASPBOX OCS предоставит партнерам доступ к передовым решениям для защиты данных. Это позволит крупным предприятиям и организациям повысить уровень безопасности своей инфраструктуры», — сказала Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и ПО OCS.

«Сейчас невозможно построить надежную систему защиты без проверенных отечественных решений. HASPBOX уверенно вытесняет иностранные продукты и позволяет бизнесу укрепить ИТ-инфраструктуру, сохраняя приверженность политике импортозамещения», — отметил Александр Гусев, технический директор HASPBOX.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рейтинг кибербезопасности отечественных СУБД общего назначения 2025

В России действует группировка, похищающая видеокарты, притворяясь представителями знаменитой зарубежной компании. Счет на миллионы

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Чем больше контролируешь, тем больше он врет. ИИ может самостоятельно обучиться врать и срывать задания

Гайки закручиваются: Сертификаты ИБ-компаний власти хотят отзывать после обнаружения первой незаявленной уязвимости

Китайский хакерский кластер атакует американские НКО

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще