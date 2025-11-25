Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Программные продукты «Рутокен» совестимы с «Ред ОС» и «Ред Виртуализация»

Завершено тестирование совместимости программных продуктов «Рутокен» компании «Актив» с операционной системой «Ред ОС» и системой виртуализации серверов «Ред Виртуализация» компании «Ред Софт». Совместимость обеспечила пользователям операционной системы возможности защиты данных с помощью двухфакторной аутентификации и безопасного использования электронной подписи.

Продукты «Рутокен Плагин», «Рутокен Коннект» и «Рутокен Логон» успешно прошли тестирование на совместимость с операционной системой «Ред ОС 8» на процессорах архитектуры ARM. Кроме того, была подтверждена интеграция USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0» с NFC в виртуальные машины, функционирующие в системе «Ред Виртуализация».

Программные продукты «Рутокен» подходят для построения защищённой ИТ- инфраструктуры: «Рутокен Плагин» — комплексное решение для работы с электронной подписью, шифрованием и строгой двухфакторной аутентификацией в браузере; «Рутокен Коннект»— программно-аппаратный комплекс, состоящий из приложения и интеллектуального ключевого носителя семейств «Рутокен ЭЦП 3.0» или «Рутокен ЭЦП 2.0». Предназначен для строгой безопасной двухфакторной аутентификации и шифрования канала с веб-ресурсами по ГОСТ TLS; «Рутокен Логон» — простое и удобное решение проблемы «слабых» паролей. Продукт позволяет за короткий срок заменить традиционную небезопасную парольную аутентификацию на компьютерах пользователей под управлением отечественных операционных систем на базе GNU/Linux на безопасную двухфакторную аутентификацию с использованием смарт-карт и USB-токенов «Рутокен».

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходный код и репозиторий хранятся на территории РФ. Недавно компания «Ред Софт» выпустила обновления для стандартной редакции «Ред ОС» 8 и 7.3. Теперь система включает более свежие версии ядра и ПО, а также обновленный дизайн всех графических интерфейсов.

«Ред Виртуализация» — отечественная система управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на гипервизоре KVM и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. Решение предлагает единую консоль для подключения хранилищ, управления серверами виртуализации, виртуальными машинами, кластерами и другими объектами среды виртуализации.

«Успешное тестирование программных продуктов «Рутокен» компании «Актив» с нашими решениями обеспечивает клиентам возможность использования современных механизмов аутентификации, шифрования трафика и управления электронной подписью в операционной системе «Ред ОС» и системе «Ред Виртуализация», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости компании «Ред Софт».

«Подтверждение совместимости наших решений с актуальными версиями «Ред ОС» и «Ред Виртуализация» открывает заказчикам новые возможности для построения защищенной инфраструктуры, соответствующей требованиям, предъявляемым российскими регуляторами к программным и аппаратным решениям, внедряемым в рамках импортозамещения», — сказала Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Актив».

