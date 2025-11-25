«Рег.облако» открыл корпоративное объектное хранилище S3 с полной изоляцией данных

Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Облачный провайдер «Рег.облако» представляет решение для безопасного хранения больших данныхприватное объектное S3-совместимое хранилище. Сервис предназначен для компаний, работающих с конфиденциальной информацией и требующих гарантий полного контроля над данными. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Новое решение предлагает бизнесу альтернативу публичным облачным хранилищам, устраняя ключевые риски мультитенантных сред. Каждая компания получает физически изолированную инфраструктуру с собственной системой хранения на базе технологии Ceph с соблюдением требований безопасности. Решение доступно для размещения как в дата-центрах «Рег.облака», так и на площадках заказчика.

Сервис особенно актуален для финансового сектора, телекоммуникационных компаний и ритейла, где критически важны безопасное хранение транзакционных данных, логов и резервных копий. Функциональность решения позволяет реализовать различные возможности в управлении безопасностью данных, например создавать отдельные учетные записи без возможности чтения или удаления.

«Многие компании сталкиваются с дилеммой: как совместить преимущества облачных технологий с требованиями регуляторов к защите данных, — сказал Алексей Тюняев, директор по облачным продуктам «Рег.облака». — Наше решение позволяет развернуть современную систему хранения в полностью изолированном сегменте, при этом сохраняя все преимущества облачной модели обслуживания».

Экономическая модель сервиса переводит капитальные затраты в операционные — клиенты оплачивают подписку, которая включает оборудование, программное обеспечение и техническую поддержку. Это помогает предприятиям избежать крупных единовременных инвестиций в ИT-инфраструктуру и содержания профильных специалистов.

Масштабируемость решения позволяет начинать с сотен терабайт и увеличивать объемы хранения до нескольких петабайт без прерывания работы систем. К сервису подключена репликация данных для защиты от сбоев, скорость подключения в локальной сети стартует от 100 Гбит/с.

