«Росгосстрах» перешел на новый стандарт защиты данных с помощью «Сферы»

Команда платформы для разработки ПО «Сфера» (вендор «Нота», входит в ИТ-холдинг «Т1») завершила тестирование модуля «Сфера: Обезличивание данных» и приступила к его промышленному внедрению в компании «Росгосстрах». Решение стало заменой «самописных» механизмов, которые ранее использовались для защиты конфиденциальной информации.

В рамках пилота «Росгосстрах» сравнил несколько инструментов обезличивания, оценивая их по скорости обработки, воспроизводимости результатов и возможности сохранения связей между системами. «Сфера» стала решением, которое успешно справилось с задачами пилота на всём наборе данных.

Переход на промышленный уровень стал частью программы по выполнению требований регулятора в области защиты персональных данных. Модуль заменяет ручные скрипты и обеспечивает единый подход к маскированию информации сразу во всех системах — от прикладных сервисов до аналитических витрин. С его помощью уже обезличены шесть баз данных, и в дальнейшем планируется масштабирование на все ключевые системы компании.

«Использование самописных скриптов приводило к дублированию логики и разрыву связей между системами. С платформой «Сфера» заказчики получают самовоспроизводимый и масштабируемый механизм, который работает в разных средах и выдерживает регуляторные проверки. В рамках совместного проекта с Росгосстрахом мы смогли перейти к промышленному стандарту обезличивания данных — без необходимости дополнительных доработок и с полной совместимостью с различными типами баз», — отметил Василий Саутин, коммерческий директор платформы разработки ПО «Сфера».

«Для нас был критически важен инструмент, который гарантированно обеспечивал бы защиту персональных данных, исключал риски утечек конфиденциальных сведений и при этом сохранял консистентность данных в разных базах. Ранее для этого использовалось несколько разных скриптов и подходов, что иногда приводило к дублированию логики и сложностям с воспроизводимостью результатов. Внедрение единого решения позволило в кратчайшие сроки стандартизировать процесс обезличивания во всех системах и обеспечить соответствие требованиям регуляторов», — сказал Кирилл Золотухин, директор департамента качества СК «Росгосстрах».