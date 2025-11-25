«Софтлайн Решения» внедрила у ритейлера систему защиты корпоративной почты от F6

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, защитила инфраструктуру крупного ритейлера, внедрив решение F6 Malware Detonation Platform для защиты от сложных целевых атак и утечек данных через корпоративную почту. Отечественное решение F6 MDP защищает инфраструктуру заказчика от актуальных киберугроз, что соответствует стратегии ГК Softline в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

До внедрения решения заказчик регулярно сталкивался с инцидентами информационной безопасности, вызванными вредоносными вложениями в почтовых рассылках. Компания приняла решение о переходе на отечественное программное обеспечение в связи с растущим трендом на импортозамещение и усиление мер информационной безопасности.

В качестве ИТ-партнера была выбрана компания «Софтлайн Решения», которая предложила систему класса Sandbox («песочницу») от компании F6. Malware Detonation Platform позволяет проверять в изолированной виртуальной среде потенциально опасные файлы и ссылки в электронных письмах без риска воздействия на боевую (продуктивную) инфраструктуру.

Возможности Malware Detonation Platform

Решение защищает корпоративную почту, серверы, рабочие станции сотрудников, предотвращая загрузку вредоносного ПО: стилеров, кейлоггеров, вирусов и шифровальщиков, минимизирует риски утечек.

Продукт позволяет настраивать виртуальные машины так, чтобы они выглядели как реальные системы, проводит дополнительные проверки и блокирует объекты, которые проявляют угрозы со временем.

Решение можно интегрировать по API с внутренней ИТ-инфраструктурой. Развертывается локально или в облаке. Поддерживает Windows, Linux, Android.

«Песочница» полностью соответствовала требованиям заказчика по импортозамещению, срокам реализации и гибкости развертывания. Поэтапный подход к внедрению позволил обеспечить плавный переход и минимизировать операционные риски. На первом этапе решение было развернуто на тестовой инфраструктуре, где оно подтвердило свою эффективность. Тестирование продемонстрировало и высокое качество продукта, и экспертизу компании «Софтлайн Решения».

Сертифицированные архитекторы, пресейл-инженеры и специалисты технической поддержки, объединенные в единый центр компетенций от «Софтлайн Решений», обеспечивают комплексное сопровождение проекта на всех этапах — от проектирования до ввода в промышленную эксплуатацию.

Работа с реальным почтовым трафиком начиналась с его частичной нагрузки. Гибкость системы позволила кастомизировать платформу под запросы заказчика. После успешного завершения команда «Софтлайн Решений» развернула «песочницу» в ЦОДах на серверах заказчика на всю инфраструктуру, защитив более 30 тыс. пользователей. Система F6 MDP обладает потенциалом для масштабирования и расширения функционала, например таких компонентов, как антиспам и антифишинг.

«Современные угрозы требуют проактивной защиты, — отметил Евгений Новиков, руководитель практики кибербезопасности ГК Softline. — Внедренная “песочница” F6 не только блокирует известные угрозы, но и детально анализирует поведение подозрительных файлов в изолированной среде, что особенно важно для ритейла с его распределенной инфраструктурой и большим объемом входящей корреспонденции».

«Ключевым фактором успеха проекта стал комплексный подход к решению задачи. Мы сознательно отказались от предложения «коробочного» продукта в пользу полноценного цикла услуг: от экспертного сопровождения на стадии выбора решения до технической поддержки на этапе промышленной эксплуатации. Слаженное взаимодействие нашей команды с разработчиками F6, гибкость в работе и оперативное реагирование на запросы заказчика позволили достичь максимального результата в сжатые сроки», — сказала Ирина Удальчикова, директор по развитию стратегического партнерства ГК Softline.

«Команда “Софтлайн Решений” — лидер по продажам и внедрению продуктов F6 — вновь продемонстрировала высокий уровень профессионализма в сфере информационной безопасности и клиентоориентированности при реализации столь значимого проекта. Синтез наших технологий и экспертизы коллег гарантирует, что клиент получает надежную и эффективную систему защиты корпоративной почты от самых актуальных киберугроз», — сказал Дмитрий Черников, бизнес-руководитель направления MXDR компании F6.