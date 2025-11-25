Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения
|

«Софтлайн Решения» внедрила у ритейлера систему защиты корпоративной почты от F6

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, защитила инфраструктуру крупного ритейлера, внедрив решение F6 Malware Detonation Platform для защиты от сложных целевых атак и утечек данных через корпоративную почту. Отечественное решение F6 MDP защищает инфраструктуру заказчика от актуальных киберугроз, что соответствует стратегии ГК Softline в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

До внедрения решения заказчик регулярно сталкивался с инцидентами информационной безопасности, вызванными вредоносными вложениями в почтовых рассылках. Компания приняла решение о переходе на отечественное программное обеспечение в связи с растущим трендом на импортозамещение и усиление мер информационной безопасности.

В качестве ИТ-партнера была выбрана компания «Софтлайн Решения», которая предложила систему класса Sandbox («песочницу») от компании F6. Malware Detonation Platform позволяет проверять в изолированной виртуальной среде потенциально опасные файлы и ссылки в электронных письмах без риска воздействия на боевую (продуктивную) инфраструктуру.

Возможности Malware Detonation Platform

Решение защищает корпоративную почту, серверы, рабочие станции сотрудников, предотвращая загрузку вредоносного ПО: стилеров, кейлоггеров, вирусов и шифровальщиков, минимизирует риски утечек.

Продукт позволяет настраивать виртуальные машины так, чтобы они выглядели как реальные системы, проводит дополнительные проверки и блокирует объекты, которые проявляют угрозы со временем.

Решение можно интегрировать по API с внутренней ИТ-инфраструктурой. Развертывается локально или в облаке. Поддерживает Windows, Linux, Android.

«Песочница» полностью соответствовала требованиям заказчика по импортозамещению, срокам реализации и гибкости развертывания. Поэтапный подход к внедрению позволил обеспечить плавный переход и минимизировать операционные риски. На первом этапе решение было развернуто на тестовой инфраструктуре, где оно подтвердило свою эффективность. Тестирование продемонстрировало и высокое качество продукта, и экспертизу компании «Софтлайн Решения».

Сертифицированные архитекторы, пресейл-инженеры и специалисты технической поддержки, объединенные в единый центр компетенций от «Софтлайн Решений», обеспечивают комплексное сопровождение проекта на всех этапах — от проектирования до ввода в промышленную эксплуатацию.

Работа с реальным почтовым трафиком начиналась с его частичной нагрузки. Гибкость системы позволила кастомизировать платформу под запросы заказчика. После успешного завершения команда «Софтлайн Решений» развернула «песочницу» в ЦОДах на серверах заказчика на всю инфраструктуру, защитив более 30 тыс. пользователей. Система F6 MDP обладает потенциалом для масштабирования и расширения функционала, например таких компонентов, как антиспам и антифишинг.

«Современные угрозы требуют проактивной защиты, — отметил Евгений Новиков, руководитель практики кибербезопасности ГК Softline. — Внедренная “песочница” F6 не только блокирует известные угрозы, но и детально анализирует поведение подозрительных файлов в изолированной среде, что особенно важно для ритейла с его распределенной инфраструктурой и большим объемом входящей корреспонденции».

«Ключевым фактором успеха проекта стал комплексный подход к решению задачи. Мы сознательно отказались от предложения «коробочного» продукта в пользу полноценного цикла услуг: от экспертного сопровождения на стадии выбора решения до технической поддержки на этапе промышленной эксплуатации. Слаженное взаимодействие нашей команды с разработчиками F6, гибкость в работе и оперативное реагирование на запросы заказчика позволили достичь максимального результата в сжатые сроки», — сказала Ирина Удальчикова, директор по развитию стратегического партнерства ГК Softline.

«Команда “Софтлайн Решений” — лидер по продажам и внедрению продуктов F6 — вновь продемонстрировала высокий уровень профессионализма в сфере информационной безопасности и клиентоориентированности при реализации столь значимого проекта. Синтез наших технологий и экспертизы коллег гарантирует, что клиент получает надежную и эффективную систему защиты корпоративной почты от самых актуальных киберугроз», — сказал Дмитрий Черников, бизнес-руководитель направления MXDR компании F6.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

В России действует группировка, похищающая видеокарты, притворяясь представителями знаменитой зарубежной компании. Счет на миллионы

Рейтинг кибербезопасности отечественных СУБД общего назначения 2025

Чем больше контролируешь, тем больше он врет. ИИ может самостоятельно обучиться врать и срывать задания

Гайки закручиваются: Сертификаты ИБ-компаний власти хотят отзывать после обнаружения первой незаявленной уязвимости

Китайский хакерский кластер атакует американские НКО

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще