Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

«Солар»: в преддверии «Черной пятницы» растет количество DDoS-атак и вредоносных ботов

В преддверии и во время крупнейшего сезона распродаж — «Черной пятницы» — эксперты Solar Space фиксируют рост DDoS-атак и вредоносной активности ботов, направленных на онлайн-ритейл, платежные системы и сервисы доставки. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

По данным отраслевых исследований и собственной аналитики Solar Space, нагрузка на инфраструктуру интернет-бизнеса в период распродаж повышается из-за кибератак на 70% и более по сравнению с обычными неделями. В этот период злоумышленники стремятся нарушить работу сайтов, сорвать онлайн-продажи и получить доступ к данным клиентов.

Основные тенденции сезона распродаж

Рост DDoS-активности: в дни «Черной пятницы» фиксируются многовекторные атаки на сайты интернет-магазинов и платёжные API. Мощность отдельных волн достигает миллионов запросов в минуту.

Боты-перекупщики и фальшивые клиенты: около 35% «покупательских» сессий формируются автоматизированными скриптами, которые выкупают товар, создают ложные заказы и мешают реальным покупателям оформить покупку.

Атаки на корзину и платежные формы: до 70% DDoS-инцидентов приходится на процессы оформления заказов и оплаты, где перебои критичны для бизнеса.

Взломы и фишинг: активизируются атаки на личные кабинеты клиентов и сотрудников, массовые фишинговые рассылки под видом акций и купонов «Черной пятницы».

Кто в зоне риска

Онлайн-магазины и маркетплейсы, испытывающие пик продаж. Сервисы доставки, скидочные агрегаторы и платежные шлюзы. Малый и средний бизнес, не обладающий собственной системой защиты.

Каждый год в период распродаж вместе с наплывом покупателей приходит лавина атак. Особенно страдают малые и средние компании, у которых нет ресурсов для собственной защиты. В результате даже короткий простой может стоить им недельной выручки.

Чтобы защитить интернет-магазин от кибератак, эксперты рекомендуют: провести нагрузочное тестирование и проверить устойчивость сайта к DDoS; включить фильтрацию бот-трафика и WAF-защиту уровня приложений; активировать круглосуточный мониторинг и реагирование на инциденты; заблаговременно протестировать системы оплаты и API-интерфейсы.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рейтинг кибербезопасности отечественных СУБД общего назначения 2025

Сотрудник знаменитой ИБ-компании CrowdStrike сливал информацию хакерам за деньги

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Черная пятница в «Пассворке»: скидка 50% на корпоративный менеджер паролей

В России действует группировка, похищающая видеокарты, притворяясь представителями знаменитой зарубежной компании. Счет на миллионы

Чем больше контролируешь, тем больше он врет. ИИ может самостоятельно обучиться врать и срывать задания

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще