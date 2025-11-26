BI.Zone: на теневых ресурсах появляется в среднем 225 предложений о «пробиве» в месяц

BI.Zone: на теневых ресурсах появляется в среднем 225 предложений о «пробиве» в месяц. Средняя стоимость нелегальной услуги выросла за год на 4,5%*. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Специалисты BI.Zone Digital Risk Protection проанализировали более 3,5 тыс. публикаций на теневых ресурсах с предложениями услуг «пробива», т. е. сбора информации о человеке по запросу. Предоставить полное досье предлагают в каждом пятом случае (21% всех публикаций).

Стоимость услуг «пробива» варьируется от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч рублей, при этом на теневом рынке можно выделить три основных ценовых сегмента. Дешевле всего (100–500 руб.) — базовая проверка по одному-двум параметрам, например установление Ф. И. О. и даты рождения по номеру телефона или адресу электронной почты.

Наиболее массовую категорию (75% всех предложений) составляют услуги среднего ценового сегмента — 1–1,5 тыс. руб. За такую сумму авторы объявлений предлагают не только установить личность по почте или телефону, но и обогатить досье данными из различных баз и реестров, включая закрытые. В качестве источников информации большинство злоумышленников используют данные из утечек, как полностью опубликованных на теневых ресурсах, так и закрытых, с предоставляемым за плату доступом.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.Zone Digital Risk Protection: «В 2025 г. средняя цена на услуги "пробива“ увеличилась на 4%–5%. Это связано со снижением доли дешевых предложений с минимальным базовым набором услуг. Одновременно стало больше предложений по сбору комплексного досье с более высокими расценками. При этом на четыре объявления о "пробиве“ приходится как минимум одно фейковое, когда контактное лицо перестает выходить на связь, получив предоплату от потенциального покупателя. Кроме того, злоумышленники регулярно размещают на теневых ресурсах объявления, в которых предлагают действующим сотрудникам различных компаний плату за помощь в получении конфиденциальных данных. Со стороны сотрудников подобная инсайдерская деятельность является грубейшим нарушением закона и влечет за собой ответственность вплоть до уголовной».

К высокому ценовому сегменту (от трех до 30 тыс. руб.) относятся дорогие комплексные услуги, такие как «досье под ключ», объединяющее информацию из всех ключевых баз и реестров. Также преступники обещают предоставить данные о банковских операциях, пересечениях границы и связанных с человеком юридических лицах.

Отдельно выделяются услуги по нелегальному предоставлению данных о геолокации физического лица, а также детализации звонков и SMS. За простое предоставление журнала вызовов и сообщений злоумышленники в среднем просят около 22 тыс. руб. Чуть дороже (порядка 30 тыс. руб.) обойдется «вспышка» — разовое определение местонахождения пользователя на основании геолокационных данных. Самой дорогостоящей услугой (37 тыс. руб.) остается «детализация с геопривязкой», т. е. журнал звонков и SMS с указанием локации для каждого звонка или сообщения.

Злоумышленники постоянно выкладывают на теневых ресурсах новые утечки баз данных. В открытом доступе уже скопилось критически много информации практически о каждом человеке, и мошенники используют эти данные в своих интересах, в том числе для социальной инженерии. Мишенью злоумышленников может стать любой человек, поэтому важно сохранять бдительность и не поддаваться на провокации, даже если собеседник по телефону или в мессенджере ссылается на личную и, казалось бы, закрытую информацию.

*Описанные в материале услуги являются нелегальными и нарушают действующее законодательство России. Публикация носит исключительно информационный характер, не призывает к совершению противоправных действий и предостерегает от участия в них.