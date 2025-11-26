Компания Positive Technologies присоединилась к институту компетентных организаций

Координационный центр доменов .RU/.РФ и компания Positive Technologies подписали cоглашение о взаимодействии по противодействию и предупреждению нарушений в сети Интернет. Соглашение было заключено в рамках ежегодной встречи экспертов Координационного центра с представителями компетентных организаций и аккредитованных регистраторов.

В соответствии с соглашением Координационный центр признает компетенцию Positive Technologies в выявлении нарушений, совершаемых с использованием национальных доменных имен. В качестве компетентной организации Positive Technologies сможет осуществлять мониторинг интернет-ресурсов, используемых для фишинга, распространения вредоносного ПО и управления ботнетами, а также направлять аккредитованным регистраторам запросы о прекращении делегирования выявленных «вредоносных» доменов.

«Мы рады приветствовать нового участника института компетентных организаций. Уверен, что объединение наших инструментов и глубокой экспертизы Positive Technologies усилит возможности по оперативному выявлению и пресечению правонарушений в Рунете», — отметил Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ.

«За последний год использование фишинговых доменов в зоне .RU снизилось примерно на 25%. При этом число доменов, которые злоумышленники применяют как управляющие серверы для распространения вредоносного ПО, выросло почти в четыре раза. Мы отслеживаем такие домены и передаем информацию о них в продукты Positive Technologies, а также публикуем в виде отдельных фидов индикаторов компрометации. Благодаря заключенному соглашению мы сможем также оперативно направлять данные киберразведки о фишинговых доменах и доменах, используемых в качестве управляющих серверов для ВПО, на разделегирование напрямую регистраторам. Это позволит быстрее выводить такие домены из обращения и снижать риск массовых заражений среди компаний и пользователей российского сегмента интернета», — сказал Денис Кувшинов, руководитель департамента Threat Intelligence экспертного центра безопасности Positive Technologies.

В 2012 г. Координационный центр доменов .RU/.РФ внедрил практику взаимодействия с организациями, компетентными в определении нарушений в сети Интернет. Эти организации обладают правом направлять Координационному центру и аккредитованным регистраторам обращения о ресурсах с противоправным контентом, случаях фишинга, несанкционированном доступе к информационным системам и распространении вредоносных программ с использованием доменных имен в зонах .RU и .РФ. Регистраторы по итогам рассмотрения полученных обращений имеют право прекратить делегирование этих доменов.

В настоящий момент с Координационным центром сотрудничают 12 организаций: Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, Роскомнадзор, Центральный банк Российской Федерации, ФГБУ «НИИ «Интеграл», «БИЗон», «Доктор Веб», «Ростелеком Солар», F6, «Лаборатория Касперского», RU-CERT, РОЦИТ и «Лига безопасного Интернета». Positive Technologies стала 13-й компетентной организацией.