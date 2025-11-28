Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Аэродиск» и «Киберпротект» подтвердили совместимость решений

Российская компания «Аэродиск», разработчик решений для хранения данных и виртуализации, и компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, решений для защиты и хранения данных, объявили об успешном завершении тестирования совместимости своих продуктов. Система резервного копирования «Кибер Бэкап», продемонстрировал корректную работу с линейкой систем хранения данных «Аэродиск Engine AQ» и «Аэродиск Engine AQ Лайт». Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска».

В ходе тестирования специалисты проверили типовые сценарии резервного копирования: создание и восстановление бэкапов, работу с изменяемыми данными, поведение системы при сбоях и нагрузках. По итогам испытаний продукт «Кибер Бэкап» продемонстрировал стабильную интеграцию с решениями «Аэродиск», обеспечив высокий уровень надежности и безопасности.

Архитектура СХД «Аэродиск» предусматривает полный отказоустойчивый цикл: сбои дисков, адаптеров или даже целого контроллера не приводят к прерыванию бизнес-процессов. Поддерживаются катастрофоустойчивые конфигурации — от активно-пассивных решений до метро-кластеров, обеспечивающих непрерывность работы даже в случае недоступности целого ЦОДа.

Совместное использование продуктов позволяет заказчикам строить масштабируемые и защищенные ИТ-инфраструктуры, отвечающие современным требованиям по импортонезависимости и защите критически важных данных.

«Совместимость решения «Киберпротект» с нашими системами хранения открывает заказчикам возможность использовать проверенные инструменты для комплексного управления данными и защиты инфраструктуры. Это особенно важно во времена, когда устойчивость и непрерывность процессов становятся вопросом выживания бизнеса, а ИТ-инфраструктура практически каждой компании постоянно подвергается испытаниям», — сказал руководитель отдела развития продуктов «Аэродиск» Александр Калинин.

Решение «Кибер Бэкап» может стать неотъемлемой частью инфраструктуры заказчиков компании «Аэродиск», обеспечивая не только хранение, но и полную защиту корпоративных данных от потери. В сочетании с СХД оно формирует единый контур резервного копирования и восстановления, позволяя оперативно вернуть систему к рабочему состоянию даже после кибератак или сбоев оборудования.

Благодаря поддержке физических и виртуальных серверов, совместимости с основными гипервизорами, операционными системами, СУБД и другим ПО, возможности репликации копий на разные площадки, можно реализовать сценарии обеспечения непрерывности бизнес-процессов и повысить отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры. Встроенные функции защиты от вирусов-шифровальщиков и проверки целостности резервных копий делают систему эффективным инструментом повышения уровня информационной безопасности.

«Наш продукт ориентирован на корпоративный сегмент, где важны масштабируемость, отказоустойчивость и гибкость настроек резервного копирования. Подтверждение совместимости с СХД «Аэродиска» позволяет нашим общим заказчикам уверенно строить импортонезависимые системы, соответствующие требованиям безопасности и надежности», — сказал Андрей Крючков, директор направления по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

