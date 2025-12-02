Аналитика сервиса «Защитник МТС»: количество мошеннических звонков в «Черную пятницу» снизилось на треть

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала мошеннические звонки в период «Черной пятницы». По данным сервиса «Защитник МТС», число нежелательных звонков в сезон ноябрьских распродаж снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Основные причины такого снижения – улучшение систем защиты операторов связи и комплекс государственных мер по борьбе с мошенничеством. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доля нежелательных звонков в период ноябрьских распродаж росла постепенно в течение всего месяца, однако пик пришелся на 25-30 ноября, когда было зафиксировано 25% всех нежелательных звонков месяца. Наиболее вероятной жертвой в эти дни становилась женщина из Москвы в возрасте 35-44 лет с доходом 30-50 тыс. руб. в месяц — активная целевая аудитория недорогого онлайн-шопинга. В основном звонки поступали волнами в рабочее время, преимущественно с 10:00 до 19:00.

В период распродаж мошенники стали активнее применять некоторые схемы обмана. Например, количество атак от имени почты и служб доставки выросло на 28%, от «инвестиционных компаний» — на 45%, а от имени представителей госорганов — на 32%. Основной удар пришёлся на крупные города, жители которых активнее всего совершают онлайн-покупки. Первое место занимает Москва и Московская область – на долю этих регионов пришлось 15% от всех нежелательных звонков. На втором месте Краснодарский край (6%), на третьем – Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%).

Аналитики также выявили случаи наиболее интенсивных атак мошенников в период ноябрьских распродаж: больше всего мошенники атаковали женщину 41 года из Краснодара – на нее пришлось 7,1 тыс. звонков. На втором месте мужчина 43 лет из Новосибирска, который получил 1,6 тыс. нежелательных звонков. На третьем – мужчина 41 года из Ростова-на-Дону, на которого пришлось 1,5 тыс. звонков. Все эти атаки были успешно заблокированы сервисом.

«Общее снижение активности мошенников — это позитивное явление, которое получилось достичь благодаря принятому ранее пакету антифрод-поправок в российском законодательстве, а также постоянному улучшению эффективности систем защиты мобильных операторов. Однако важно понимать, что мошенники не ушли с рынка, и «Чёрная пятница» стала для них одним из поводов для атаки: люди в этот период менее бдительны, они ожидают звонки от курьеров и банков, а их эмоциональный фон и готовность к тратам повышены. Особое внимание мы стали обращать на сложные многоступенчатые схемы с двумя и более звонками, число которых непрерывно растет. Наши системы справляются и с такими способами обмана благодаря улучшенным ИИ-алгоритмам», — сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.