Продукты «СерчИнформ» защитили ПК на SberOS 3.4, Debian 12.11 и Alt Linux 11

«СерчИнформ», российский разработчик решений для информационной безопасности, расширил поддержку операционных систем на базе Linux в своих продуктах. DLP-система «СерчИнформ КИБ» и DCAP-платформа «СерчИнформ FileAuditor» теперь контролируют рабочие станции под управлением SberOS 3.4, Debian 12.11 и Alt Linux 11. При этом агент обоих систем автоматически адаптируется под версию ядра ОС, что упрощает развертывание и обслуживание периметра защиты. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

На новых ОС доступны все ключевые функции защиты. КИБ для Linux-инфраструктур обеспечивает мониторинг действий пользователей и контроль передачи данных по всем каналам связи, что позволяет блокировать утечки данных и пресекать корпоративное мошенничество. FileAuditor проводит аудит файловых хранилищ и классифицирует контент, помогая обезопасить критичные данные, контролирует права и операции пользователей с файлами.

Кроме того, ядро КИБ и FileAuditor теперь можно развернуть на серверах с Ubuntu 24.04 и Astra Linux 1.8. Системы уже работали с младшими версиями этих ОС, а теперь вендор работает над оперативной поддержкой обновлений. Это дает заказчикам возможность строить безопасную инфраструктуру на самых актуальных технологиях.

«Российские компании активно переходят на отечественное и opensource-ПО, и для нас важно обеспечить им привычный уровень защиты, – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – Мы не только адаптируем продукты под новые платформы, но и развиваем функционал. Например, в Linux-средах доступны проактивные блокировки, а в ближайших планах – развитие инструментов «открытого контроля» на Linux, чтобы помочь компаниям повысить ИБ-грамотность пользователей и вовлечь их в процессы ИБ».

«СерчИнформ» последовательно развивает совместимость продуктов с импортонезависимыми технологиями: ранее системы были адаптированы для работы с СУБД PostgreSQL, PostgreSQL PRO, Tantor Basic Edition и др. Подтверждена работоспособность продуктов вендора на российском оборудовании, включая платформу «АТБ-Атом-1». Таким образом, решения «СерчИнформ» позволяют компаниям создавать защищенные рабочие места на полностью отечественных или opensource-стеках.