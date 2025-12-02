Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

R-Vision VM теперь получает данные о новых уязвимостях каждые 8 часов

Компания R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, объявила о существенном ускорении обновления собственной базы данных уязвимостей, используемой в системе R-Vision VM. Теперь информация о новых уязвимостях поступает в систему каждые 8 часов – в три раза чаще, чем ранее, что позволяет снизить вероятность их эксплуатации.

R‑Vision VM – это система, которая объединяет встроенный сканер и инструменты для автоматизации управления уязвимостями: от выявления до контроля их устранения. Ключевой компонент системы – собственная база данных, которая агрегирует сведения о новых уязвимостях из более чем 300 источников, включая NVD, БДУ ФСТЭК России, бюллетени производителей ПО, отраслевые отчёты и закрытые аналитические базы.

Внутренняя команда экспертов R-Vision дополняет эти сведения рекомендациями по устранению, оценкой вероятности эксплуатации (EPSS) и данными о наличии эксплойтов. Специалисты также самостоятельно отслеживают трендовые уязвимости и своевременно добавляют их в базу. Все данные проходят предварительную верификацию в исследовательской лаборатории на более чем 700 тестовых стендах, что позволяет повысить точность обнаружения уязвимостей, снизить количество ложных срабатываний и учитывать особенности российских технологий.

Увеличение частоты обновлений базы связано с тем, что информация об уязвимостях может быть опубликована вендором в любое время суток, а эксплойты для критических уязвимостей могут появляться уже через несколько часов после публикации. Получая свежие данные трижды в сутки, команды ИБ могут быстрее реагировать на новые угрозы, связанные с эксплуатацией уязвимостей, что повышает устойчивость ИТ-инфраструктуры к подобным методам атак.

Николай Рягин, руководитель управления исследований и аналитики R-Vision, сказал: «Быстрое реагирование на угрозы возможно только тогда, когда их удается увидеть раньше злоумышленников. Наша задача как разработчика – обеспечить заказчикам это преимущество. Переход на обновления каждые восемь часов – это новый уровень защиты бизнеса: ИБ-команды оперативно получают картину рисков и могут принимать меры до того, как уязвимость будет использована для атаки».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Троян годами маскировался под полезные инструменты, чтобы внезапно наброситься на пользователей Chrome и MS Edge

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

Бунтующие подростки рвутся в мир киберкриминала. После 20 лет в нем остаются единицы и не из-за денег

Знаменитая северокорейская группировка Lazarus открыла охоту на разработчиков БПЛА

Критическую уязвимость в Windows Server уже вовсю используют в кибератаках

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще