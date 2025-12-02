Secret Technologies и Axiom JDK формируют единый стек защищенной работы с файлами для ГИС и КИИ по требованиям ФСТЭК

Secret Technologies и Axiom JDK (АО «Аксиом») объявляют о расширении технологического партнерства. Платформа для защищенной работы с корпоративными файлами Secret Cloud Enterprise успешно прошла тестирование и подтвердила совместимость с сертифицированной средой исполнения Java Axiom JDK Certified. Совместное решение формирует надежный импортонезависимый стек для корпоративных и государственных заказчиков, обеспечивая максимальный уровень безопасности для использования в КИИ и ГИС. Об этом CNews сообщили представители АО «Аксиом».

Интеграция с Axiom JDK Certified укрепляет технологическую архитектуру Secret Cloud Enterprise, повышая эффективность и обеспечивая стабильную работу на сертифицированной ФСТЭК России платформе Java. Это особенно актуально в условиях необходимости выполнения нормативных требований в части защиты информации, обеспечения технологической независимости и минимизации рисков, связанных с использованием иностранных компонентов.

Совместное применение решений Secret Technologies и Axiom JDK Certified формирует непрерывную цепочку доверия — от среды исполнения до корпоративного приложения. Для заказчиков это означает единые политики безопасности, снижение затрат на сопровождение и уверенность в долгосрочной поддержке.

Axiom JDK Certified — среда исполнения Java, сертифицированная ФСТЭК по четвертому уровню доверия для применения на объектах критической инфраструктуры, ГИС, систем персональных данных и АСУ ТП до первого уровня защищенности. В ее основе — промышленная методология безопасной разработки, регулярный аудит, поддержка современных архитектур и гарантийные обновления безопасности. Эти характеристики делают доверенную платформу оптимальным выбором для защищенных корпоративных решений.

Secret Cloud Enterprise — защищенный корпоративный файловый сервис от Secret Technologies, сертифицированный ФСТЭК по четвертому уровню доверия. Продукт предназначен для безопасного обмена файлами и совместной работы с документами в государственных и корпоративных структурах, где критически важны соответствие регуляторным требованиям и защита информации на всех этапах работы с файлами.

«Мы подтвердили стабильную работу Secret Cloud Enterprise на сертифицированной ФСТЭК платформе Java в условиях, близких к боевым: тысячи одновременных пользователей, обмен крупными файлами, параллельная конвертация для предпросмотра и поиск по содержимому. Связка SCE и Axiom JDK Certified дает импортонезависимый стек и единые настройки безопасности во всех средах – без неожиданных изменений и внешних зависимостей», — сказал Леонид Варламов, заместитель генерального директора по развитию продуктов собственной разработки Secret Technologies.

«Мы рады, что все больше ведущих компаний ИБ-рынка выбирают Axiom JDK Certified в качестве стратегической платформы для своих решений. Мы строим доверие на уровне исходного кода, обновлений и поддержки и уверены, что вместе с Secret Technologies сделали важный шаг к технологической независимости критически важных ИТ-систем. Наше совместное решение поможет заказчикам повышать безопасность и контроль цепочек поставок ПО, соблюдать требования регуляторов и обеспечивать непрерывность бизнеса в текущих условиях и в долгосрочной перспективе», — сказал Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK.