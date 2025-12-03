Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

22% компаний считают самыми уязвимыми ИТ-сервера с приложениями и базами данных

Российские компании усиливают внимание к киберрискам: 42% видят главную угрозу в фишинге и социальной инженерии, как показал опрос* центра компетенций защиты данных группы компаний «Гарда». Это формирует спрос на проактивные инструменты защиты и раннее выявление кибератак. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Представители российского бизнеса и государственных организаций считают фишинг и социальную инженерию основной угрозой для компаний. На втором месте (так считают четверть респондентов) отмечают действия инсайдеров. При этом 16% видят угрозу в атаках нулевого дня и 13% – в сложных АРТ. Атаки на цепочку поставок, которые в последнее время привели к ряду громких инцидентов в мире, назвали лишь 3% опрашиваемых.

Среди целей APT-атак большинство участников опроса (32%) отмечают кражу персональных данных. Еще 30% видят риск удаления или шифрования чувствительной информации. В 11% случаев целевая атака должна вести к нарушению деятельности атакуемой компании из-за геополитики. По 10% респондентов считают, что злоумышленники хотят использовать инфраструктуры в криминальных целях (например, включить зараженные системы в ботнеты) или украсть финансовую информацию. И 8% специалистов называют остановку важных систем целью APT-атаки.

Среди наиболее уязвимых для кибератак систем 22% респондентов отмечают ИТ-сервера с приложениями и базами данных, каждый пятый – рабочие станции пользователей, еще 17% относят к таким системам сетевое оборудование и 16% – не доверенное личное оборудование, которое сотрудники подключают в сеть компании. Также 12% опрошенных относят к уязвимым системам IoT-устройства (камеры, датчики, счетчики), 7% – оборудование производственного сегмента и 5% – периферийное оборудование, такое как принтеры/МФУ или видео панели.

На фоне роста скрытных тактик противников компании начинают смотреть в сторону технологий киберобмана (Deception), которые помогают выявлять нарушение на раннем этапе и снижать нагрузку на ИБ-команды. Для реагирования на инциденты информационной безопасности 24% компаний используют файерволы (включая NGFW) и EDR (23%). Еще 19% опрошенных называют SOAR и 20% – NDR, а XDR применяют 15%.

«В 2024 г. среднее время срытого присутствия злоумышленника внутри сети перед нанесением серьезного ущерба составило 10 дней**. Российским компаниям нужна полная картина событий, которые происходят в корпоративной сети. Такая информация помогает точнее выбирать защитные системы, повышает эффективность принятия решений и сокращает время на анализ ИБ-инцидентов», – сказала Екатерина Харитонова, руководитель продукта «Гарда Deception».

*Опрос проведен в октябре 2025 г. среди представителей российских организаций различных размеров и отраслей.

**По данным отчета M-Trends 2025 report компании Mandiant.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Троян годами маскировался под полезные инструменты, чтобы внезапно наброситься на пользователей Chrome и MS Edge

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

Бунтующие подростки рвутся в мир киберкриминала. После 20 лет в нем остаются единицы и не из-за денег

Николай Нашивочников, «Газинформсервис»: Без постоянной проверки не может быть уверенности в защите

Знаменитая северокорейская группировка Lazarus открыла охоту на разработчиков БПЛА

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще