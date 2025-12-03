Интеграция
Atlas и «Береста РК» представляют решение для резервного копирования данных емкостью свыше 5 ПБ

Atlas и «Береста РК» объявили о запуске совместного решения для безопасного хранения корпоративных данных. Платформа объединяет гибридную систему хранения Atlas.SM в смешанной конфигурации (SSD/HDD) и сервер резервного копирования с установленной на нем системой резервного копирования «Береста». Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Решение обеспечивает физическую безопасность данных благодаря инфраструктуре Atlas, а регулярное создание резервных копий обеспечивается возможностями программного комплекса «Береста». Такой подход формирует отказоустойчивую и масштабируемую среду для долговременного хранения важной корпоративной информации.

Ключевая особенность решения — возможность формировать единый логический том объемом свыше 5 петабайтов (ПБ). Подобный масштаб соответствует классам международных систем и существенно превосходит предложения, распространенные в России, где типичные значения составляют 1–2,5 ПБ.

Благодаря экспертизе Atlas в построении СХД платформа сохраняет высокую производительность потоковой записи даже при заполнении массива на 95% — критически важный параметр для систем длительного хранения резервных копий. Масштабирование решения происходит путем добавления модулей расширения.

«В России сформировался четкий запрос на системы хранения, способные эффективно работать с петабайтными объемами данных. Мы создали платформу, которая не просто решает задачу "где хранить", но и "как делать это экономически выгодно и без потери производительности". Наша архитектура прямой записи и способность сохранять скорость при почти полной загрузке — это наше инженерное ноу-хау, которое теперь доступно российским компаниям», — сказал Дмитрий Пензов, технический директор Atlas.

Интеграция с СРК «Береста» позволяет автоматизировать процесс создания резервных копий, быстрого восстановления данных и гибкого управления политиками хранения. Архитектура решения разработана с учетом потребностей российских предприятий, которым необходимо экономично и безопасно хранить большие объемы резервных копий в течение длительных периодов.

«Мощная и масштабируемая СХД от Atlas — идеальный фундамент для нашего совместного решения. Вместе мы предлагаем рынку не просто два продукта, а безопасную среду для хранения корпоративных данных и их восстановления по требованию с помощью системы резервного копирования «Береста» в четком соответствии с корпоративными SLA и согласованными RPO/RTO. Заказчики получают предсказуемую производительность, автоматизацию рутинных задач и уверенность в сохранности своей информации, что напрямую влияет на непрерывность бизнес-процессов», — отметил Дмитрий Ханецкий, коммерческий директор компании «Береста РК».

Масштабируемая платформа Atlas и «Береста» позволяет увеличивать объем хранения от 400 ТБ до более 5 ПБ в рамках единого пространства, адаптируясь под задачи заказчика. Российское решение доступно в индивидуальных конфигурациях и позволяет избежать сложных кластерных схем и технологических ограничений, свойственных многим зарубежным аналогам. Таким образом, совместная платформа Atlas и «Береста» по своей масштабируемости конкурирует с ведущими мировыми аналогами и позволяет строить инфраструктуру хранения данных уровня hyperscale (гипермасштабируемые решения).

Партнерство компаний на этом не останавливается. В настоящее время Atlas и «Береста РК» ведут совместную работу над решением следующего поколения. Оно будет ориентировано на потребности крупнейших холдингов и групп компаний, где ключевыми требованиями являются оперативное и бесперебойное резервное копирование всей ИТ-инфраструктуры в организациях с десятками тысяч сотрудников.

