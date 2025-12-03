Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Эксперт SolidLab обнаружил серию критичных уязвимостей в JumpServer PAM

Эксперт SolidLab Сергей Герасимов выявил серию уязвимостей высокого уровня критичности в платформе JumpServer PAM. Данные исследования, проводимые в рамках совместного предприятия с Yandex B2B Tech, направлены на повышение уровня кибербезопасности продуктов с открытым исходным кодом и защите бизнеса от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

JumpServer – решение с открытым исходным кодом для управления привилегированным доступом (PAM), которое помогает организациям защищать и контролировать доступ к ИТ-инфраструктуре. Библиотеку разрабатывает и поддерживает китайская компания Fit2Cloud.

Одна из обнаруженных уязвимостей, связанная с несанкционированным доступом к токенам, позволяет пользователям с минимальными правами получать токены подключения других пользователей. Это, в свою очередь, открывает доступ ко всем системам, управляемым через JumpServer.

«Постоянно опрашивая API с коротким интервалом, можно перехватывать токены, генерируемые для любого типа соединения, скомпрометировав все активы и ресурсы, которые организация публикует через PAM-систему JumpServer», – отметил Сергей Герасимов, руководитель команды Red Team группы компаний SolidLab.

Уязвимость получила оценку в 9,6 баллов по шкале CVSS, что соответствует критическому уровню опасности. Недостатку присвоен идентификатор CVE-2025-62712. Уязвимость затрагивает все версии продукта до v3.10.20 и v4.10.11. Компания Fit2Cloud выпустила обновление с исправлениями на следующий день после предоставления первого отчета об уязвимости. Пользователям рекомендуется немедленно обновиться до версии 3.10.20-lts или версии 4.10.11-lts, а также проверить журналы доступа к токенам подключения на предмет подозрительной активности или несанкционированного использования токенов.

Другой уязвимостью высокого уровня критичности в системе JumpServer PAM стал несанкционированный доступ к конфигурации LDAP через WebSocket, который позволяет любому аутентифицированному пользователю получить пароль LDAP. Уязвимость применима к системе JumpServer с настроенной интеграцией LDAP и затрагивает версии до v3.10.21 и v4.10.12. Недостатку присвоен идентификатор CVE-2025-62795. С техническим разбором недостатка также можно ознакомиться в блоге компании. Эти и другие исследования проходят в рамках работы совместного предприятия Yandex B2B Tech и компании SolidSoft.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Троян годами маскировался под полезные инструменты, чтобы внезапно наброситься на пользователей Chrome и MS Edge

Николай Нашивочников, «Газинформсервис»: Без постоянной проверки не может быть уверенности в защите

Бунтующие подростки рвутся в мир киберкриминала. После 20 лет в нем остаются единицы и не из-за денег

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

Знаменитая северокорейская группировка Lazarus открыла охоту на разработчиков БПЛА

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще