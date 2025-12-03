Eltex открыл тестирование пограничного контроллера сессий vESBC для VoIP-инфраструктуры

Eltex запустил бесплатное тестирование программного пограничного контроллера сессий vESBC. Пользователи могут скачать полнофункциональную версию, с ограниченной производительностью, и попробовать весь набор возможностей – от защиты VoIP-инфраструктуры до комплексной маршрутизации трафика. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

vESBC – это программная версия нашего пограничного контроллера сессий ESBC-3200, полностью повторяющая функциональность аппаратной платформы. Решение защищает VoIP-инфраструктуру операторов и корпоративных заказчиков, изолирует внутреннюю сеть и обеспечивает корректную работу телефонии даже в сложных сценариях.

«Мы хотим, чтобы инженеры увидели продукт таким, какой он есть в действии: со всеми механизмами безопасности, маршрутизацией и возможностями нормализации трафика. Важно получить честную обратную связь – она помогает нам точнее развивать продукт», — сказал Леонид Голованов, продуктолог направления VoIP Eltex.

В тестовой версии доступны все возможности: сокрытие внутренней топологии сети и защита от несанкционированного доступа; шифрование сигнального и медиатрафика; предотвращение DoS/DDoS-атак, SIP-атак, расширенная SIP-flood и SIP-spoof защита; трансляция и нормализация сигнальных и медиа-протоколов; гибкая маршрутизация вызовов на основе правил; транскодирование аудио/видео потоков; модификация SIP-заголовков с помощью регулярных выражений PCRE; контроль трафика – ограничение входящей/исходящей нагрузки; поддержка WebRTC (ICE) для браузерных приложений; аутентификация абонентов через RADIUS-сервер.

В тестовой версии доступен весь возможный функционал, однако есть ограничение по числу одновременных соединений – до шести.