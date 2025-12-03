Kaspersky Digital Footprint Intelligence: срок жизни теневого сообщества в Telegram в среднем составляет не более 7 месяцев

Команда Kaspersky Digital Footprint Intelligence проанализировала более 800 теневых Telegram-каналов, заблокированных с 2021 по 2024 г. Все они велись на разных языках. Исследование показало, что в среднем срок жизни подобного сообщества в мессенджере составлял семь месяцев. Это в том числе связано со строгими правилами модерации площадки.

Обратная сторона Telegram. Мессенджер предоставляет возможности, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы, — чем и пользуются не только компании, но и злоумышленники. Один из таких инструментов — боты. Например, их могут задействовать для предоставления нелегитимных услуг, таких как продажа украденных аккаунтов, или в DDoS-атаках. При этом некоторые технические особенности мессенджера усложняют использование площадки в неправомерных целях. Среди них — отсутствие сквозного шифрования чатов по умолчанию и невозможность использовать собственные серверы для коммуникаций из-за централизованной инфраструктуры.

Блокировки. В 2021-2024 гг. срок жизни теневого Telegram-канала в среднем составлял семь месяцев — это значительно меньше по сравнению с форумами. Большой всплеск блокировок ресурсов наблюдался в 2022 г., что может быть связано с повышенной активностью хактивистов. С IV квартала 2024 г. количество блокировок снова начало расти, однако злоумышленники время от времени пытаются воссоздавать сообщества под аналогичными названиями.

Злоумышленники начинают покидать Telegram. В 2025 г. команда Kaspersky Digital Footprint Intelligence фиксирует тенденцию оттока крупных теневых сообществ из Telegram. Как минимум два объединения заявили о переходе на децентрализованные платформы или в собственные мессенджеры. Злоумышленники ссылались на неоднократные блокировки из-за нарушения правил площадки.

«Telegram всё ещё входит в число инструментов, которые используют злоумышленники. Однако делать это им становится сложнее. Можно привести такую аналогию: если человек открыл магазин, и он то работает, то закрывается, вести бизнес в таких условиях будет непросто. Вместе с этим не стоит забывать, что мессенджер — лишь одна из площадок, используемых теневыми сообществами. Неважно, сохранится ли интерес злоумышленников к этому ресурсу, или ему на смену придёт что-то другое, они всегда найдут канал связи», — сказал Владислав Белоусов, аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence.