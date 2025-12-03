Корпоративный мессенджер ViPNet CSS Connect совместим с ВКС-решением «Протей»

Интеграция
Компании «ИнфоТеКС» и «Протей ТЛ» объявляют о завершении интеграции программного обеспечения для организации сеансов аудио- и видеоконференцсвязи «Протей-ВКС» с приложением защищенного общения корпоративных пользователей ViPNet CSS Connect. Совместное решение позволяет реализовать систему конференцсвязи в информационно-защищенном исполнении, востребованную корпоративными заказчиками, объектами КИИ, органами государственной власти и различными силовыми ведомствами, которым требуется высокий уровень информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Функционал продукта ViPNet CSS Connect позволяет обеспечить создание новых видеоконференций средствами сервера «Протей-ВКС» непосредственно из графического интерфейса ViPNet CSS Connect, подключаться к динамическим комнатам «Протей-ВКС», управлять дополнительными настройками, такими как добавление и удаление участников конференции, включение и выключение демонстрации экрана или микрофона, отключение трансляции видео от участников, возможность перехода к переписке в чате во время звонка и т.п. Новая функциональность реализована в версиях ViPNet CSS Connect 2.13.1 и старше.

ViPNet CSS Connect обеспечивает аудио- и видеокоммуникации, отправку текстовых сообщений, в том числе с вложениями, со стационарных компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств. Пользователи общаются конфиденциально по каналам защищенной сети. ViPNet CSS Connect может работать под управлением распространенных операционных систем: Android, Windows, Linux. Шифрование при обмене сообщениями и звонками обеспечивает программный комплекс ViPNet Client, с которым интегрируется приложение ViPNet CSS Connect.

«Протей-ВКС» представляет собой программное обеспечение в составе программно-аппаратного комплекса «Сапфир». «Протей-ВКС» обеспечивает качественной видео- и аудиосвязью внутренних и/или внешних абонентов, соответствующей высоким стандартам функциональности и безопасности. «Протей-ВКС» позволяет организовать масштабные процессы переговоров любого уровня с большим количеством участников.

Программное обеспечение «Протей-ВКС», ViPNet CSS Connect и ViPNet Client включено в Реестр российского программного обеспечения, ПАК «Сапфир» включен в Реестр российской промышленной продукции.

«Видеоконференции в корпоративных защищенных мессенджерах приобретают все большую функциональность и в настоящий момент не уступают удобству публичных мессенджеров, при этом являясь безопасной альтернативой с точки зрения информационной безопасности. Технологическое партнерство с «Протей ТЛ» расширяет функциональность и повышает удобство совместного использования продуктов», — сказал Александр Василенков, руководитель продуктового направления компании «ИнфоТеКС».

«Наша компания внедряет российские системы связи, отвечающие сегодняшним требованиям и стандартам телекоммуникационного рынка. Интеграция с лучшими российскими продуктами наших технологических партнеров и создание надежной отечественной IT-инфраструктуры — одна из важных для нас задач, — отметил заместитель генерального директора компании «Протей ТЛ» Евгений Примак. — При выборе ВКС ключевым критерием для многих заказчиков является информационная безопасность и с «ИнфоТеКС» уже более пяти лет нас связывают успешные совместные проекты по защите таких систем».

