В Servicepipe представили новый функционал для защищенного DNS‑хостинга — расширенную балансировку

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, запустила в своем продукте Secure DNS Hosting расширенную балансировку. Теперь пользователи могут управлять распределением трафика по двум принципам: по странам и по весу записей. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

В компании отмечают, что DNS перестает быть просто указателем на IP‑адрес и превращается в интеллектуальный инструмент управления трафиком, влияющий на производительность и стабильность инфраструктуры. Балансировка по весу позволяет назначать долю выдачи для каждой DNS‑записи относительно других. Таким образом, трафик на более мощные серверы может направляться чаще, а менее производительные узлы получают меньшую нагрузку. Это предотвращает перегрузку отдельных систем, обеспечивает равномерное распределение запросов и повышает общую устойчивость сервиса.

Балансировка по странам решает задачу маршрутизации на глобальном уровне. Пользователи из Европы могут получать ответ от европейских серверов, а из Азии — от азиатских. Такой подход кардинально сокращает сетевые задержки и ускоряет загрузку веб-приложений и сайтов. Географическая привязка также помогает соблюдать требования законодательства. Например, сервисы могут выполнять условия лицензионных соглашений, распределяя трафик между странами в отдельных регионах или разделяя потоки трафика в соответствии с нормами GDPR.

Новый функционал особенно востребован среди компаний с распределенной инфраструктурой и высокой нагрузкой. За счет интеллектуальной маршрутизации повышается доступность сервисов, снижается риск массовых отказов, а пользователи получают более стабильный и быстрый отклик вне зависимости от региона. Для бизнеса это означает рост конверсии и лояльности клиентов, а для compliance‑подразделений — простой способ обеспечения соответствия международным требованиям.

«DNS давно перестал быть “невидимым” элементом сети. Сегодня он становится стратегическим уровнем управления, влияющим на скорость, надежность и безопасность онлайн‑сервисов. Управляемая балансировка позволяет компаниям взять под контроль трафик на уровне протокола и использовать DNS как инструмент повышения бизнес‑эффективности», — отметила Светлана Пахалуева, менеджер продукта Secure DNS Hosting компании Servicepipe.

