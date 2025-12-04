ГК «Солар» подтвердила совместимость с «Ред Софт» для бесшовного управления ИТ-инфраструктурой

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, последовательно улучшает пользовательский опыт клиентов на основе своих продуктов и сервисов. Компания выводит на новый этап развитие клиентоцентричной стратегии, развивая как собственный личный кабинет для клиентов и партнеров, так и совместимость с партнерскими платформами централизованного управления технологиями ИБ. Компания «Ред Софт» стала одним из первых партнеров в этом направлении. Вендоры реализовали интеграцию решения для централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм» с экосистемой продуктов «Солара»: DLP-системой, SWG-системой, NGFW, IdM- и PAM-системами, а также технологией защищенного удаленного доступа.

По данным исследования ГК «Солар», около 50% ИБ-специалистов перерабатывают: они тратят более 3–4 часов сверх рабочего времени на выполнение необходимых задач. Основными факторами являются сложность управления решениями разных вендоров и инфраструктурой, которую трудно автоматизировать из-за отсутствия бесшовной интеграции.

Для конечных пользователей — администраторов «Ред Адм» становится связующим звеном между ними и решениями по защите данных Solar Dozor, а также сетевой безопасности —Solar webProxy и Solar NGFW, в инфраструктуре. Кроме того, система централизованного управления от компании «Ред Софт» позволяет автоматизировать массовые операции специалистов в процессе внедрения и администрирования продуктов «Солара», а также в процессе управления учетными записями (УЗ) сотрудников. Это значительно высвобождает время сотрудников ИТ- и ИБ-отделов для решения стратегических задач.

Централизованное управление доступом пользователей призвано оптимизировать актуальные проблемы специалистов, которые занимаются построением и администрированием решений и инфраструктуры, и снизить риски, связанные с человеческим фактором. Таким образом, клиент может преднастроить соответствующие политики с помощью «Ред Адм», гибко управлять пулом учетных записей сотрудников и сократить время реагирования на инцидент, вовремя отключив скомпрометированную УЗ или инсайдера от единой системы.

«Мы предлагаем рынку готовое решение для построения функциональных и безопасных ИТ-инфраструктур. Система централизованного управления «Ред Адм» закрывает большинство задач по администрированию, а решения «Солара» обеспечивают защиту на всех уровнях. Это взаимодействие помогает клиентам закрыть операционные задачи в соответствии с сегодняшними требованиями к безопасности», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

Второй блок совместимых продуктов двух компаний, которые будут доступны для управления на платформе «Ред Адм», — это PAM-платформа Solar SafeInspect с модулем Solar SafeConnect — технологией защищенного удаленного доступа, а также IGA-система Solar inRights. Теперь клиенты могут применять политики принципа наименьших привилегий и предоставлять безопасный удаленный доступ в корпоративную сеть, что критически важно для компаний с филиальной сетью.

«Сегодня бизнес-ценность решений по информационной безопасности измеряется не только их мощностью, но и скоростью интеграции в существующую ИТ-среду. Подтвержденная совместимость с «Ред Адм» — это прямой ответ на ключевой запрос рынка, который мы интегрировали в наши продукты. Таким образом мы расширяем пул клиентов, которые получают готовый фундамент для построения современной ИТ-инфраструктуры», — сказал Ярослав Жиронкин, руководитель продукта Solar inRights ГК «Солар».

«Солар» продолжает наращивать пул интеграций с отечественными вендорами, включая технологические подразделения ИТ-холдинга «Т1», ГК «Астра», «СберТех», VK Tech и др. Таким образом, клиенты могут реализовывать комплексные проекты и гибко настраивать решения «Солара» с уже используемыми в инфраструктуре продуктами других компаний.