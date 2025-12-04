Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский разработчик UDV Group выпустил новую версию системы анализа сетевого трафика UDV NTA 1.1.

UDV Group выпустил новую версию системы анализа сетевого трафика UDV NTA 1.1. UDV NTA – это ключевой элемент сетевой видимости и раннего обнаружения атак. В ситуации, когда ландшафт киберугроз постоянно меняется, любое отклонение от нормальной картины сети может свидетельствовать об атаке. UDV NTA позволяет проводить комплексный анализ данных из различных источников, что помогает выявлять подозрительную активность и предотвращать атаки, минимизируя или полностью исключая потенциальный ущерб для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

Новая версия предлагает еще больше возможностей по исследованию сетевого трафика и оставляет все меньше слепых зон в инфраструктуре благодаря следующим доработкам:

Ретроспективный анализ копии трафика – опция позволяет специалистам SOC и консультантам по ИБ анализировать трафик клиента без затрат на интеграцию, а также снизить затраты на сенсоры для малоактивных сегментов сети;

Расширенная поддержка протоколов уровня приложений, в том числе пользовательских. На сегодняшний день UDV NTA – это единственное на рынке России решение для анализа сетевого трафика с возможностью глубокой инспекции пакетов любого протокола уровня приложения. Благодаря этой опции UDV NTA позволяет отследить сетевую активность устройств, использующих редкие или специализированные приложения, обеспечивая более широкую видимость действий в сети.

Также в UDV NTA 1.1 был улучшен интерфейс карты сети: контекстный переход от инцидента к карте сети и возможность регулирования объема отображаемых объектов помогают специалистам по ИБ быстрее получать информацию об активах, вовлеченных в инцидент, и локализовывать атаку.

«Новая версия UDV NTA учитывает первый пользовательский опыт после запуска и вносит необходимые улучшения для ускорения расследований при возникновении инцидента, покрывая даже те места, где еще не установлен сенсор. Данные улучшения следуют тренду рынка, обеспечивая возможность расширения сетевой видимости в условиях ограниченных бюджетов», – сказал Михаил Пырьев, менеджер продукта UDV NTA.

