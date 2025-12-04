Российский разработчик UDV Group выпустил новую версию системы анализа сетевого трафика UDV NTA 1.1.

UDV Group выпустил новую версию системы анализа сетевого трафика UDV NTA 1.1. UDV NTA – это ключевой элемент сетевой видимости и раннего обнаружения атак. В ситуации, когда ландшафт киберугроз постоянно меняется, любое отклонение от нормальной картины сети может свидетельствовать об атаке. UDV NTA позволяет проводить комплексный анализ данных из различных источников, что помогает выявлять подозрительную активность и предотвращать атаки, минимизируя или полностью исключая потенциальный ущерб для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

Новая версия предлагает еще больше возможностей по исследованию сетевого трафика и оставляет все меньше слепых зон в инфраструктуре благодаря следующим доработкам:

Ретроспективный анализ копии трафика – опция позволяет специалистам SOC и консультантам по ИБ анализировать трафик клиента без затрат на интеграцию, а также снизить затраты на сенсоры для малоактивных сегментов сети;

Расширенная поддержка протоколов уровня приложений, в том числе пользовательских. На сегодняшний день UDV NTA – это единственное на рынке России решение для анализа сетевого трафика с возможностью глубокой инспекции пакетов любого протокола уровня приложения. Благодаря этой опции UDV NTA позволяет отследить сетевую активность устройств, использующих редкие или специализированные приложения, обеспечивая более широкую видимость действий в сети.

Также в UDV NTA 1.1 был улучшен интерфейс карты сети: контекстный переход от инцидента к карте сети и возможность регулирования объема отображаемых объектов помогают специалистам по ИБ быстрее получать информацию об активах, вовлеченных в инцидент, и локализовывать атаку.

«Новая версия UDV NTA учитывает первый пользовательский опыт после запуска и вносит необходимые улучшения для ускорения расследований при возникновении инцидента, покрывая даже те места, где еще не установлен сенсор. Данные улучшения следуют тренду рынка, обеспечивая возможность расширения сетевой видимости в условиях ограниченных бюджетов», – сказал Михаил Пырьев, менеджер продукта UDV NTA.