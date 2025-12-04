Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Ростелеком» усиливает безопасность пунктов выдачи заказов в Пермском крае

80 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) различных маркетплейсов в Пермском крае подключились к сервису «Видеонаблюдение для ПВЗ» от «Ростелекома». Все объекты обеспечены интернетом и камерами провайдера для повышения безопасности и мониторинга рабочих процессов. Общее количество пунктов выдачи, доверивших умному сервису контроль и безопасность, достигло 360 в регионе. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александр Алексеев, индивидуальный предприниматель, Пермь: «Как руководитель сети пунктов выдачи заказов, я ценю видеонаблюдение от "Ростелекома". Это не просто безопасность, но и инструмент для анализа бизнеса. Благодаря удаленному доступу и длительному хранению записей, я могу отслеживать все этапы работы и принимать взвешенные решения. Это действительно помогает развивать компанию и повышать уровень сервиса. С помощью видеозаписей мы выяснили пиковые дни и часы посещения ПВЗ, что позволило оптимизировать график работы сотрудников».

Записи с камер служат доказательством при решении спорных вопросов: от возвратов товаров до претензий клиентов. Это не только обеспечивает прозрачность рабочих процессов, но и повышает доверие покупателей.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Видеонаблюдение пользуется популярностью не только среди предпринимателей Пермского края. Решение эффективно масштабируется по различным регионам и отраслям, становясь незаменимым помощником для представителей малого и крупного бизнеса. Независимо от сферы деятельности – будь то электронная коммерция или другие направления – наш сервис становится надежным цифровым помощником. Мы используем собственные центры обработки данных, а вся информация клиента хранится в защищенном облаке провайдера. Систему легко адаптировать под изменения в бизнесе. Например, при расширении сети пунктов выдачи заказов или увеличении потока посетителей достаточно добавить новые камеры».

Цифровой сервис «Видеонаблюдение для ПВЗ» обеспечивает круглосуточную запись в высоком качестве с фиксацией даты и времени. Архив контента доступен в течение 90 дней.

