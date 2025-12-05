Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
NGR Softlab: усиление защиты баз данных считают приоритетным 76% российских компаний

Компания NGR Softlab, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) провела исследование рынка мониторинга и контроля доступа к базам данных, применяемого в российских компаниях. Согласно аналитике, 74% компаний считают, что в их базах данных хранится чувствительная для бизнеса информация.

В рамках исследования с июня по сентябрь 2025 г. был проведён опрос, в котором приняли участие свыше 50 представителей компаний, отвечающих за информационную безопасность и ИТ, из промышленности, госсектора, ИТ, логистики, финансов, образования и других отраслей, ¬работающих в малых (до 500 сотрудников), средних и крупных (от 500 до 10 тыс.) организациях, а также в структурах численностью более 10 тысяч человек.

«В текущих условиях задачи кибербезопасности и защиты данных находятся в фокусе приоритетов центра развития цифровых технологий «Сколково». Чтобы максимально обеспечить защиту и эффективные условия сохранности данных, важно понимать уязвимые точки и узкие места при работе с ними. Исследование, проведенное нашим резидентом NGR Softlab, служит отправной точкой для анализа и разработки инновационных решений, направленных на обеспечение безопасности информационных ресурсов», – сказал Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор центра развития цифровых технологий фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

NGR Softlab исследовала, насколько важным компании считают контроль доступа к своим базам данных. Выяснилось, что 74% опрошенных считают свои базы данных «очень критичными» с точки зрения информационной безопасности, однако лишь 44% точно знают, кто и когда вносил в них изменения. Остальные либо контролируют только действия основных администраторов (32%), либо обладают лишь общим представлением о происходящем в своих БД (13%), либо не отслеживают доступ к ним вовсе (11%).

Только 21% респондентов заявили, что могут выявить несанкционированный доступ к данным сразу. Остальные фиксируют такие события с задержкой от нескольких дней до месяца и более. Это означает, что риск продолжительного незаметного воздействия на критичные данные сохраняется в большинстве организаций. При этом 52% организаций заявили, что уже сталкивались с инцидентами несанкционированного доступа, в том числе 14% – в течение последнего года.

«Компании осознают, что хранят в своих базах данных чувствительную для бизнеса информацию, при этом её защита остаётся пока на низком уровне: используются в основном лишь стандартные настройки безопасности. В комплексе с другими факторами, такими как рост сложности хакерских атак, длительный период нахождения злоумышленников в ИТ-инфраструктуре компаний, активность инсайдеров и прочее, повышается риск несанкционированного доступа к критичным данным, что может негативно повлиять на бизнес. При этом мы видим формирующийся запрос на усиление защиты: 76% респондентов заявили, что планируют усиливать безопасность баз данных, и это, безусловно, является положительным фактором», – сказала результаты исследования Анастасия Вишневская, руководитель направления продуктового маркетинга NGR Softlab.

