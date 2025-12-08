Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Новая версия платформы Security Vision: фокус на безопасность, управляемость и прозрачность процессов

Вышел очередной релиз платформы Security Vision 5, сфокусированный на повышении безопасности, управляемости и прозрачности процессов. Обновление приносит расширенный контроль доступа к API, углубленное журналирование, улучшения в корреляции событий и инцидентах, а также значимые доработки рабочих процессов и интерфейса. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Обновление интерфейса

Обновлен дизайн редакторов виджетов и свойств объектов, улучшены формы ввода/вывода и иконки групп. Повседневные сценарии стали проще за счет визуальной консистентности и унификации элементов интерфейса.

Безопасность и доступ к API

Теперь для API-токенов можно задать список разрешенных IP-адресов (whitelist), ограничивая обращения к API только доверенной инфраструктурой. Для интеграционных сценариев появился тип учетной записи API-only — такие пользователи взаимодействуют с платформой исключительно через API, без входа в веб-интерфейс. Дополнительно реализовано перешифрование секретов (пароли коннекторов, токены и др.), хранящихся в базе данных, по собственному мастер-паролю организации.

Аудит и соответствие

Расширен охват событий аудита — это повышает воспроизводимость действий и соответствует требованиям к журналированию. Теперь фиксируются остановка расписаний и коннекторов, изменение состояния запущенных рабочих процессов, а также создание отчетов (из РП и по расписанию). Появилась настройка уровня логирования действий в запущенных РП для более детальной трассировки.

Корреляция и инциденты

По срабатыванию правила корреляции платформа может автоматически создавать инцидент и формировать отдельный раздел с подробной информацией по таким сработкам. Для самих правил добавлена критичность, а для сработок — отображение алертов, что помогает оперативно оценивать важность и заметность события.

Рабочие процессы

В действии «Вызов коннектора» доступен динамический выбор конфигурации подключения — один блок покрывает разные среды и контуры без дублирования. В корпоративных чатах поддержаны сообщения от имени «системы» — для единообразных служебных уведомлений. В таблицах можно запускать один рабочий процесс сразу на все выбранные записи, что снижает нагрузку и сокращает время массовых операций.

Аналитика и визуализация

В виджете «Индикатор» появился круговой режим, позволяющий компактно отображать прогресс и KPI. Для линейных и столбчатых диаграмм добавлены подписи осей — читаемость графиков и отчетов стала выше.

Администрирование и права

В пользовательском типе меню для нужных ролей можно скрывать раздел «Настройки», сужая поверхность администрирования для непрофильных пользователей и снижая риск ошибочных изменений.

Фильтры и навигация

По умолчанию в быстрых фильтрах используется оператор «Входит в» (кроме строк и «дата-время»), что ускоряет работу с множественными значениями и справочниками.

