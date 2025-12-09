Интеграция
Предприятие в Липецкой области получило дополнительную киберзащиту

Специалисты «МегаФона» внедрили современную технологию NGFW, позволяющую защитить ИT-инфраструктуру предприятия в Липецкой области – Данковского завода. Это самое современное производство компании Angel Yeast, которое ежегодно производит более 100 тыс. тонн сухих и прессованных дрожжей, а также органических удобрений. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Angel Yeast является китайской компанией, которая уже более 30 лет занимается разработкой и массовым производством дрожжей и их производных. Она входит в тройку мировых лидеров индустрии. Производственные базы Angel располагаются в 13 городах по всему миру, одна из них уже почти 7 лет работает в особой экономической зоне «Данков» Липецкой области.

Всю цифровую инфраструктуру предприятия теперь защищает NGFW (Next Generation Firewall). Эта система сочетает в себе традиционные возможности защитного экрана между глобальным интернетом и локальной компьютерной сетью с дополнительными функциями, которые позволяют защищать цифровые активы предприятия от современных киберугроз и детально контролировать трафик.

«Наше решение распознает не только известные вирусы, но и новые виды атак, проводит глубокий анализ трафика, оперативно блокируя скрытые каналы утечки информации. Система легко масштабируется при развитии бизнеса и хорошо интегрируется в существующую инфраструктуру, совместима с корпоративными сетями и облачными сервисами предприятий. NGFW — не просто барьер от угроз, а интеллектуальная система, которая учится на опыте атак и адаптируется к новым вызовам», — сказал директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

«Наше предприятие в Липецкой области обладает самыми передовыми в мире технологиями и оборудованием, и внедрение решений по кибербезопасности стало логичным продолжением нашей бизнес-стратегии. Благодаря специалистам «МегаФона» мы защитили корпоративную сеть от возможных взломов и утечек; обезопасили работу удаленных сотрудников — теперь они могут безопасно подключаться из любых локаций без риска утечки данных, кроме того, само подключение стало удобнее. Предотвращение утечек данных снижает риски и повышает доверие клиентов, а это еще один шаг к созданию устойчивой цифровой экосистемы», — отметил генеральный директор компании «Ангел Ист Рус» Цинь Цзяньхуа.

«В наше время кибербезопасность – это не дополнительная опция, а базовый элемент бизнес-процессов. Подобные цифровые решения на крупнейших предприятиях не только работают на поддержку бизнеса, но и повышают устойчивость всей ИT-инфраструктуры и вносят вклад в цифровую безопасность региона», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

