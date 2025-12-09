Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

В компании «Газинформсервис» проанализировали критические RCE-уязвимости в экосистеме React/Next.js

Специалисты компании «Газинформсервис» проанализировали критические уязвимости CVE-2025-55182 и CVE-2025-66478 в экосистеме React и Next.js.Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Согласно данным исследователей, атаки эксплуатируют уязвимости в механизмах Server Side Rendering (SSR) и React Server Components в версиях React 19 и Next.js 13.4+, позволяя злоумышленнику выполнять произвольный код на сервере (RCE).

Директор по продуктам компании «Газинформсервис» Сергей Никитин отметил, что компания проводит постоянный мониторинг безопасности сторонних библиотек и готова к оперативному обновлению решений в случае возникновения угроз.

Efros Defence Operations базируется на React 18.x, создается как статическое одностраничное приложение (SPA), выполняющееся целиком на стороне клиента. Сервисы на сервере не взаимодействуют с React и не используют Node.js или другие JavaScript-рантаймы. Таким образом, отсутствуют условия для эксплуатации уязвимостей.

SafeERP использует React 18, в котором указанные уязвимости отсутствуют. Фреймворк Next.js не применяется.

Компоненты СУБД Jatoba используют React 18, а серверный рендеринг (Server Side Rendering) не используется, Next.js отсутствует.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Нашивочников, «Газинформсервис»: Без постоянной проверки не может быть уверенности в защите

В Европе арестовали группу украинских хакеров. При них найдена богатая коллекция шпионского «железа», включая российский «тамагочи для хакеров»

Вышло исследование популярных «сетевых песочниц»

В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд

Хакер, воровавший приватные женские фото в аэропортах, сел на семь лет

Snapchat все. В России заблокировали один из самых безопасных мессенджеров в мире. Опрос

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще