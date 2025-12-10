Интеграция
Infosecurity представила новый российский сервис киберосведомлённости Qmulo
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Компания Infosecurity (ГК Softline) объявила о запуске нового облачного сервиса Qmulo, предназначенного для формирования у сотрудников устойчивых навыков информационной безопасности. В рамках сервиса доступен формат подписки, оптимальный для решения задач малого бизнеса. Потратив всего один день на подключение, заказчик обеспечивает своим сотрудникам доступ к автоматизированной платформе и интерактивным материалам с ежемесячной актуализацией.

Проблема человеческого фактора остается ключевой для российского бизнеса. По данным российских исследований, в 68% утечек данных причиной становятся ошибки или действия сотрудников, а 48% компаний за последний год фиксировали инциденты, связанные с персоналом. Эти цифры подтверждают необходимость системного обучения сотрудников кибергигиене и безопасным действиям при работе с корпоративной информацией.

Qmulo решает эти задачи, предлагая практичный и доступный инструмент развития культуры безопасности даже самой небольшой компании. В рамках подписки доступно более двадцати навыков, ориентированных на реальные угрозы: фишинг, слабые пароли, работа с данными и доступами, использование устройств и облачных сервисов. Приобрести их помогают более тридцати электронных материалов – статьи, тесты, памятки и короткие электронные курсы длительностью 5–10 минут.

Платформа автоматически отслеживает прогресс, определяет навыки, требующие повторения, и напоминает сотрудникам о необходимости обновить знания. Управление Qmulo доступно HR-специалисту, руководителю или сотруднику ИТ – сервис не требует специальных компетенций. В интерфейсе доступна прозрачная картина уровня безопасности сотрудников, включая закрытые навыки и точки риска.

Компании могут загружать собственные материалы, формировать цели обучения и создавать новые ресурсы через встроенного ИИ-помощника. В подписку входит обучение до 100 сотрудников, регулярное обновление контента и единая панель отчётности.

«Несмотря на то, что бизнес давно понимает, как сильно безопасность зависит от корректности действий его сотрудников, в сегменте SMB просто нет достаточно ресурсов для поддержания необходимого уровня среди постоянно изменяющегося ландшафта угроз. Qmulo позволяет как эффективно накапливать экспертизу персонала в базовых сценариях, так и оперативно предупреждать о новых опасностях и вызовах», – отметил Николай Постнов, руководитель направления awareness Infosecurity (ГК Softline).

