«Гарда» дает бизнесу достоверные данные для своевременной защиты

Группа компаний «Гарда» представила новую версию продукта «Гарда Threat Intelligence Feeds», которая помогает компаниям быстрее выявлять киберугрозы и снижать риски. Она позволяет работать с достоверными данными об угрозах, предоставляет уточненную информацию и дает возможность подготовиться к возможной кибератаке. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

«Гарда Threat Intelligence Feeds» ‒ сервис предоставления актуальных данных о киберугрозах. Поставляет индикаторы компрометации (IoC) в средства сетевой безопасности (межсетевые экраны, NGFW, WAF, IPS/IDS и др.); средства мониторинга и реагирования (SIEM, SOAR/IRP); средства управления информацией об угрозах (Threat Intelligence Platform, TIP).

Расширение списка индикаторов повышает точность анализа угроз. Так, добавлен новый индикатор кибератак – IoA, Indicators of Attack. Его применение помогает зафиксировать подготовку атаки и выявить активность злоумышленников до момента взлома. Кроме того, в новой версии «Гарда TI Feeds» добавлены отраслевые фильтры, что позволяет выбрать индикаторы, которые подходят под специфику бизнеса.

Обновление скоринга повышает качество оценки индикаторов, позволяет исключить лишние проверки и уменьшает число ложных срабатываний. Теперь система учитывает доверие к источнику, уровень угрозы, время жизни индикатора и другие параметры. Общая итоговая оценка показывает риск в понятном виде, а отдельные оценки помогают уточнить источник и уровень угрозы.

Чтобы лучше понимать намерения злоумышленников и корректировать защиту, на портале «Гарда TI Feeds» добавлены две новые вкладки. В разделе «ВПО» (вредоносное программное обеспечение) отображаются данные о вредоносных программах и их возможной активности. На вкладке «Хакерские группировки» представлена информация о техниках и тактиках атакующих.

Новый модуль «Цифровые риски» снижает вероятность взлома. Заказчик получает данные о скомпрометированных учетных записях, утечках, фишинговых доменах и других проявлениях подготовки атаки.

«В новом релизе мы сфокусировались на данных, которые помогают быстро выявлять риски и принимать точные решения без лишней нагрузки на команды безопасности. Обновление усиливает защиту инфраструктуры и делает работу аналитиков упорядоченной», – сказал Илья Селезнев, руководитель продукта «Гарда Threat Intelligence Feeds».

