«Группа Астра» запустила четвертую программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty

«Группа Астра», разработчик инфраструктурного ПО, расширила публичную программу на BI.Zone Bug Bounty. Теперь независимые исследователи могут проверить на наличие багов решение DCImanager 6. Размер выплат зависит от обнаруженных уязвимостей. Максимальная сумма вознаграждения — 100 тыс. руб.

DCImanager отображает и мониторит иерархию всей ИТ-инфраструктуры, а также управляет ей: от дата-центров и размещенных в них стоек до комплектующих, установленных в серверы или хранящихся на складе. Кроме того, платформа помогает отслеживать весь жизненный цикл оборудования — от закупки до списания.

Ранее «Группа Астра» разместила на BI.Zone Bug Bounty продукт серверной виртуализации VMmanager, платформу для управления ИТ‑инфраструктурами и их анализа BILLmanager и программный продукт Astra Linux Special Edition.

Андрей Лёвкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty, сказал: «Уже более двух лет мы сотрудничаем с «Группой Астра» по направлению багбаунти. За это время коллеги расширили скоуп и запустили новые подпрограммы. Также они активно работают с комьюнити независимых исследователей безопасности. Совместная работа внутренних специалистов разработчика ПО и багхантеров позволяет непрерывно повышать устойчивость продуктов компании к актуальным киберугрозам».

Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem (входит в «Группу Астра»), сказал: «DCImanager — это фундаментальный продукт для управления физическим железом, от надежности которого зависит работа всего цифрового контура компании. Вывод платформы на BI.Zone Bug Bounty — это логичный и ответственный шаг в рамках нашей общей стратегии по созданию защищенной отечественной ИТ-инфраструктуры. Ранее мы представили возможность исследовать VMmanager и BILLmanager и увидели огромный интерес со стороны профессионального сообщества, который привнес существенную помощь в развитии продуктов. Мы уверены, что привлечение независимых экспертов позволит вывести безопасность DCImanager на новый уровень и укрепить доверие наших клиентов».