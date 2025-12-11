Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Безопасность
Интеграция AIOps-платформы Artimate и зонтичной системы мониторинга UDV ITM: полная наблюдаемость инфраструктуры с интеллектуальной аналитикой

Компания «Пруфтек ИТ» и российский разработчик решений кибербезопасности UDV Group завершили испытания, в ходе которых подтвердилась технологическая совместимость аналитической AIOps-платформы Artimate и системы зонтичного мониторинга UDV ITM. В результате этой интеграции заказчики получат комплексное решение, объединяющее возможности сбора данных из распределенной ИТ-инфраструктуры с интеллектуальной обработкой событий на базе машинного обучения.

Компании, использующие UDV ITM для мониторинга удаленных площадок, филиалов, АСУ ТП и объектов критической инфраструктуры, получат доступ к продвинутым возможностям искусственного интеллекта. Платформа Artimate обеспечит интеллектуальную обработку потока данных из UDV ITM, выявление аномалий в цепочках и плотности событий, автоматическую корреляцию оповещений из разных источников, а также определение первопричин инцидентов и их прогнозирование.

Благодаря интеграции платформы Artimate и системы UDV ITM заказчики получают не только полную прозрачность состояния распределенной инфраструктуры, но и значительное снижение операционной нагрузки на ИТ-команды за счет автоматизации рутинных операций. Совместное решение сокращает время выявления и диагностики проблем, уменьшает простой критичных бизнес-сервисов и повышает уровень соблюдения SLA. Особую ценность интеграция представляет для организаций с территориально распределенной инфраструктурой и объектами критической информационной инфраструктуры.

«Интеграция с UDV ITM обеспечивает переход от реактивного к проактивному мониторингу распределенной инфраструктуры. Алгоритмы машинного обучения Artimate анализируют потоки данных, полученных от системы мониторинга UDV ITM, выявляя ранние признаки деградации систем задолго до критических сбоев. Для предприятий с территориально распределенными объектами это означает возможность предотвращать инциденты в плановом режиме, избегая незапланированных простоев и связанных с ними производственных и финансовых потерь», — отметил директор по работе с партнерами Artimate Артем Парфенов.

«Связка решений Artimate и UDV ITM обеспечивает более полное и глубокое понимание всех аспектов IT-инфраструктуры, что позволяет значительно расширить видимость и контроль за ее состоянием. Это, в свою очередь, предоставляет специалистам ценные вводные данные, необходимые для проактивного выявления отклонений и потенциальных проблем, прежде чем они смогут негативно сказаться на работе компании. Такие интегрированные решения играют ключевую роль в существенном снижении рисков, связанных с простоем бизнес-процессов, тем самым помогают не только поддерживать стабильность и эффективность работы организации, но и повышают общую уверенность в надежности технологической среды», — сказал руководитель производственного направления лаборатории кибербезопасности UDV Group Владислав Ганжа.

