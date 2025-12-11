Интеграция
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
RUVDS прогнозирует всплеск кибератак осенью 2026 года

Количество успешных кибератак на российские организации в следующем году может увеличиться на 30-40%, а пик активности злоумышленников, вероятно, будет достигнут в Единый день голосования в конце сентября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«По нашим оценкам, общее число количество успешных кибератак на организации нашей страны вырастет на 30–40%. Скорее всего, пик будет достигнут в конце сентября, когда в стране в Единый день голосования пройдут выборы – в том числе и в Государственную Думу. Потому можно предположить, что атаки на госсектор станут самыми массовыми, и на них придётся больший процент от общего числа вредоносных активностей», – сказал генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Никита Цаплин отметил, что перспективы снижения геополитической напряженности не скажутся на активности злоумышленников радикальным образом – общий рост угроз продолжится.

