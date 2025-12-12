Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Аналитика сервиса «Защитник МТС»: в предновогодний период мошенники чаще всего атакуют одиноких мужчин

МТС проанализировала мошеннические звонки в предновогодний период и составила типичный портрет потенциальной жертвы злоумышленников. По данным сервиса «Защитник МТС», мошенники чаще всего атакуют мужчин 35–44 лет со средним доходом, не имеющих детей и склонных к спонтанным тратам.

Анализ временных паттернов звонков показывает, что мошенники тщательно планируют атаки. Пик активности приходится на вторую половину недели — среду, четверг и пятницу, когда бдительность людей снижается в ожидании выходных. Мошенники чаще всего звонят в утренние часы, когда россияне только начинают свой день: с 7 до 9 утра. Средняя длительность разговора с преступником составляет 17 секунд, что указывает на попытку мошенников быстро добиться результата.

География атак сконцентрирована в крупных городах, в которых активнее всего совершаются покупки перед Новым годом. Топ-5 городов по количеству нежелательных звонков в предпраздничный период возглавляют Москва и Санкт-Петербург, за ними следуют Краснодар, Ростов-на-Дону и Уфа.

Специалисты связывают предновогодний всплеск мошеннических атак с финансовой активностью населения: в это время люди чаще совершают крупные и спонтанные покупки, что создает дополнительные возможности для манипуляций и психологического давления. Преступники начинают чаще использовать сложные схемы с двумя и более звонками, связанные с доставкой подарков, бронированием поездок, «зимними» скидками на ЖКХ, а также выгодными предложениями от якобы «служб поддержки» маркетплейсов.

«В преддверии праздников необходимо проявлять повышенную бдительность в связи с активизацией мошенников: со второй половины ноября по настоящее время мы зафиксировали более 200 млн. нежелательных звонков, и эта цифра продолжает увеличиваться. Сейчас, в период предновогодней суеты, особенно важно не сообщать личные данные и коды из SMS по телефону, не поддаваться на давление и спешку, а для проверки любой сомнительной информации использовать только официальные каналы связи с банками и сервисами доставки», — сказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

