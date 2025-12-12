Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Эксперт Positive Technologies помог усилить защиту сервиса «Яндекс Диск» для macOS

Эксперт PT SWARM Егор Филатов помог устранить уязвимость в облачном сервисе для хранения данных «Яндекс Диск» для устройств под управлением операционной системы macOS. В случае получения доступа к операционной системе жертвы и возможной реализации атаки она могла позволить злоумышленнику захватить корпоративный аккаунт и получить доступ к хранимой информации. Вендор был уведомлен об угрозе в рамках политики ответственного разглашения и выпустил обновление ПО.

В ходе мониторинга актуальных угроз (threat intelligence) эксперты Positive Technologies установили, что потенциально по всему миру уязвимы более 50 тыс. устройств. Наибольшее их число находится в России (91%), Германии (3%), Белоруссии и Казахстане (по 2%).

Уязвимость PT-2025-44737 (CVE-2025-5470, BDU:2025-08831) получила 7,3 балла из 10 по шкале CVSS 4.0, что соответствует высокому уровню угрозы. Найденная ошибка содержалась в «Яндекс Диске» версии 3.2.44 для компьютеров и ноутбуков Apple. Проэксплуатировав ее, атакующий смог бы читать, скачивать и удалять файлы из облачного хранилища пользователей. Полученную информацию нарушитель мог использовать для фишинговых атак.

«Необходимым условием для эксплуатации уязвимости PT-2025-44737 являлось наличие прямого доступа к операционной системе жертвы. Речь о возможности выполнять команды от лица определенного пользователя, чьи привилегии и могли быть задействованы позже при запуске ПО с вредоносной библиотекой, скомпилированной злоумышленником, — сказал Егор Филатов, специалист группы исследования безопасности мобильных приложений, Positive Technologies. — В результате злоумышленник мог получить возможность для дальнейшего закрепления в системе жертвы и доступ к локальным файлам в „Диске“».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышло исследование популярных «сетевых песочниц»

Новый Android-троян полностью захватывает смартфон и требует срочный выкуп под угрозой уничтожения всех данных

В России готовится запрет на входящие звонки из-за границы. Это для безопасности граждан

Действия северокорейских хакеров задокументировали с помощью поддельной личности

В Европе арестовали группу украинских хакеров. При них найдена богатая коллекция шпионского «железа», включая российский «тамагочи для хакеров»

В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще