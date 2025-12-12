Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«Газинформсервис» вошел в состав воссозданного Экспертного совета по вопросам внедрения и использования электронной подписи и сертификатов безопасности

Компания «Газинформсервис» вошла в состав Экспертного совета по вопросам внедрения и использования электронной подписи (ЭП) и сертификатов безопасности. Совет был воссоздан приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Росиии от 9 декабря 2025 г. №1157. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Цель создания Совета, согласно Приказу, — совершенствование государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере использования электронной подписи. Документ утверждает новое положение о Совете и его актуальный состав.

«Совет призван обеспечить эффективную коммуникацию между экспертным сообществом, представителями рынка услуг на основе инфраструктуры открытых ключей (Public Key Infrastructure, PKI) и регуляторами. Целый спектр актуальных вопросов по этой тематике, таких как электронные архивы документов с ЭП, эффективное использование машиночитаемых доверенностей, мобильная электронная подпись, трансграничное признание электронной подписи и другие, нуждаются в эффективном диалоге, обсуждении, выработке качественных решений», — отметил Сергей Кирюшкин, советник генерального директора – начальник удостоверяющего центра компании «Газинформсервис».

«"Газинформсервис" с готовностью принял приглашение войти в состав экспертного совета. Уверены, что знания и опыт наших экспертов, глубоко погруженных в данную проблемную область благодаря совершенствованию продуктовой линейки Litoria, будут содействовать решению этих и многих других актуальных задач развития отрасли электронной подписи и PKI», — отметил Сергей Кирюшкин.

Новый Приказ также отменяет действие ряда предыдущих документов Министерства связи и массовых коммуникаций России, регламентировавших работу аналогичных экспертных советов по вопросам электронной подписи в период с 2013 по 2017 гг.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышло исследование популярных «сетевых песочниц»

Новый Android-троян полностью захватывает смартфон и требует срочный выкуп под угрозой уничтожения всех данных

В России готовится запрет на входящие звонки из-за границы. Это для безопасности граждан

Действия северокорейских хакеров задокументировали с помощью поддельной личности

В Европе арестовали группу украинских хакеров. При них найдена богатая коллекция шпионского «железа», включая российский «тамагочи для хакеров»

В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще