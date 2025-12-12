Интеграция
В «СерчИнформ КИБ» интегрирован модуль Whisper-AI для распознавания речи

В DLP-системе «СерчИнформ КИБ» добавилась дополнительная ИИ-модель для распознавания речи. Теперь заказчики могут подключить модуль Whisper-AI в качестве ASR-движка и использовать контентный анализ аудио при работе с данными. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Благодаря ASR DLP-система распознает инциденты в любом аудио-контенте: файлах, голосовых сообщениях и звонках в мессенджерах, соцсетях, аудиозаписях и ВКС. Движок автоматически преобразует запись голоса в текст и анализирует его на предмет нарушения политик информационной безопасности.

«Whisper-AI распознает запись разговоров с 95% точностью. Это значительно облегчает работу ИБ-специалиста, автоматизируя рутину – им не придется слушать часы переговоров сотрудников или читать длинные расшифровки записей, чтобы выявить подозрительные обсуждения. С ASR КИБ сделает это сам и уведомит о потенциальном инциденте. Например, если в переговорах менеджера с контрагентом прозвучат фразы «моя цена», «благодарность», «на карту», DLP оповестит о риске», – сказал Леонид Чуриков, ведущий аналитик «СерчИнформ».

Модуль работает как на Windows, так и на импортонезависимых и российских ОС на основе Linux, и распознает более 30 языков. Для повышения качества обработки аудио можно использовать более объемную модель Whisper, для ускорения – облегченную версию. Выбрать нужную можно на сайте производителя движка – OpenAI, в КИБ «из коробки» доступна усредненная конфигурация: чтобы минимально нагружать систему, сохраняя оптимальные скорость и качество.

Также в КИБ доступен ASR-движок Vosk, заказчик может выбрать подходящую ему модель в зависимости от потребностей компании и возможностей своей инфраструктуры. Оба модуля поставляются вместе с DLP без доплат. Включить умное распознавание речи и управлять моделями можно в компоненте AAServer. Оба ASR движка работают локально, конфиденциальность данных сохраняется.

