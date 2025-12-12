VAS Experts обозначил критичные аспекты при масштабировании сетей операторов связи Среднего Востока

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts обозначил ключевые вызовы, с которыми сталкиваются операторы при масштабировании сетей в Турции, Саудовской Аравии, Иране, Египте и других странах Среднего Востока. На инфраструктуру компаний из этого региона давят сразу несколько факторов: стремительный рост объема зашифрованного трафика, угроза DDoS-атак и переход к облачным архитектурам. VAS Experts подчеркнул эти тенденции на экспертной сессии для фиксированных, мобильных и конвергентных операторов связи. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Одним из главных вызовов для операторов связи Среднего Востока становится увеличение объема зашифрованного трафика, что снижает прозрачность сетевой нагрузки и одновременно усложняет применение политик управления качеством услуг. В этой ситуации возрастает необходимость быстрее адаптировать инфраструктуру к меняющимся требованиям абонентов, сохраняя возможность запуска новых сервисов без значительных капитальных затрат. Одновременно растет объем и частота DDoS-атак, что требует использования более интеллектуальных механизмов фильтрации. Такие механизмы помогают выявлять угрозы на ранних этапах и предотвращать перерывы в работе сервисов.

Особое внимание операторов привлекает переход к Telco Cloud. Он предполагает не только перенос функций в виртуализированную среду, но и выстраивание архитектуры, устойчивой к нагрузкам и отказам, при этом без потери производительности и управляемости. В таких условиях программный подход к масштабированию позволяет эффективнее распределять ресурсы и поддерживать предсказуемое качество услуг.

«Текущие вызовы — лишь часть широкого процесса трансформации сетей. Чтобы оставаться впереди, операторам важно закладывать в архитектуру способность работать с будущими нагрузками и новыми сервисами, которые появятся в ближайшие годы», — сказал Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.



