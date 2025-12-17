Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю
|

Украсть Новый год: мошенники обещают дешевые билеты на елки и другие мероприятия

В преддверии праздника злоумышленники размещают объявления с якобы выгодными предложениями. С начала декабря 2025 г. эксперты Bi.Zone Digital Risk Protection обнаружили свыше 150 потенциально мошеннических объявлений. Такие предложения злоумышленники размещают на онлайн-досках объявлений. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Мошенники предлагают купить билеты на новогодние мероприятия по выгодным ценам — значительно дешевле, чем на официальных ресурсах. Если пользователь заинтересовался, его просят перевести деньги, после чего ему якобы пришлют билет. Однако, как только злоумышленники получают средства, они перестают выходить на связь.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Digital Risk Protection: «Мошенники не ограничиваются размещением предложений лишь на онлайн-досках объявлений. Они стремятся увеличить охваты, дополнительно распространяя свой контент в мессенджерах и социальных сетях. Так, чтобы привлечь еще больше потенциальных жертв, злоумышленники оставляют фейковые предложения и ссылки на фишинговые сайты в комментариях к постам в крупных телеграм-каналах. Также киберпреступники предлагают билеты на праздники через чаты и группы, притворяясь обычными пользователями».

Несмотря на то что на некоторых ресурсах предлагают товары и услуги по более низким ценам, лучше использовать для покупки официальные и проверенные сервисы. Это позволит обезопасить себя от мошеннических схем. Покупка билетов и других товаров по объявлениям в мессенджерах и на онлайн-досках может обернуться потерей денег. Часто там встречаются мошеннические предложения под видом выгодных цен и акций.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

Россияне рассказали, как проверяют продавцов при онлайн-покупках

Евгений Пудовкин, «Спикател»: Наибольший спрос на SOC наблюдается в формате co-managed

Google решила закрыть сверхполезный сервис вместо того, чтобы его доработать

Россияне рассказали, как проверяют продавцов при онлайн-покупках

Бизнес довели до крайности. Российские компании почти перестали внедрять ИБ-системы мониторинга – они слишком дорогие

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще