Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Безопасность полуторамиллиарда: как защищают новогодний розыгрыш лотереи «Мечталлион»

Цифровую инфраструктуру и данные новогоднего тиража «Мечталлион» защищает Центр противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART. Специалисты Центра постоянно работают над усилением защиты: выявляют новые векторы атак злоумышленников и оперативно внедряют сценарии обнаружения вредоносной активности. Это позволяет в режиме 24/7 эффективно противостоять развивающимся киберугрозам. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

SOC CyberART обеспечивает безопасность «Национальной Лотереи» и розыгрыша «Мечталлион» уже не первый год. Специалисты Центра контролируют доступ в защитный контур, гарантирующий легитимность и безопасность розыгрыша. Круглосуточный мониторинг инфраструктуры направлен на предотвращение любых попыток вмешательства. SOC CyberART полностью контролирует доступ к генератору случайных чисел, а также критическим системам, включая базу данных с лотерейными билетами и результатами розыгрыша, чтобы исключить любые несанкционированные изменения. Параллельно эксперты ведут проактивный поиск внешних угроз: выявляют фишинговые сайты, отслеживают различные упоминания на форумах, каналах и в Dark web, направленные на дискредитацию лотереи и обман пользователей.

Такой комплексный подход не только гарантирует техническую целостность проведения розыгрыша, но и создаёт среду полного доверия к его честности, защищая интересы каждого участника.

«Миллиардный призовой фонд подразумевает высочайший уровень ответственности перед участниками. Наша задача — сделать цифровое пространство розыгрыша максимально «стерильным» от любых угроз. Мы обеспечиваем безопасность на всех уровнях: от контроля доступа к ГСЧ и базе данных до мониторинга интернет-пространства, где выявляем фейки и отслеживаем фишинговые активности. Для нас это вопрос доверия: каждый участник должен быть уверен, что его данные в безопасности, а шанс на победу защищен от внешнего вмешательства так же надежно, как и сам призовой фонд», — сказал Максим Акимов, руководитель Innostage SOC CyberART.

«Безопасность — это не просто надстройка, а фундамент нашей работы. Мы проводим всестороннюю плановую проверку всей технологической цепочки и платформы перед главным событием года: новогодним тиражом лотереи «Мечталлион». Мы не усиливаем защиту раз в год – мы ежедневно заботимся о безопасности и прозрачности наших розыгрышей и в периоды высокой активности дополнительно усиливаем защиту в интересах наших участников», — сказал начальник отдела информационной безопасности «Национальной Лотереи» Дмитрий Смирнов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Обязательная госрегистрация мобильников россиян будет платной. Цены на смартфоны могут вырасти

Россияне рассказали, как проверяют продавцов при онлайн-покупках

Староверы были правы? Rust привнес в ядро Linux огромную дыру, которую пришлось спешно латать

Что должен уметь современный антивирус для бизнеса: взгляд «Лаборатории Касперского»

Миллиарды пользователей Android в опасности. Хакеры научились превращать в троян абсолютно любое приложение

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще