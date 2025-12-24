Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

ФСБ продлила сертификат на средство защиты «Континент-АП» от «Кода Безопасности»

Специалисты ФСБ России провели успешные испытания «Континент-АП» Версия 4 (сборки 4.1.689.0 и 4.1.725.0) на соответствие требованиям к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ). Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

Сертификат № СФ/124-5345 подтверждает соответствие «Континент АП 4» требованиям ведомства к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, классов КС1 (исполнение 1), КС2 (исполнение 2 и 3), КС3 (исполнение 10).

Срок действия сертификата рассчитан до 31 декабря 2026 г.

«Континент-АП» представляет клиентское программное обеспечение для защищенного доступа в корпоративную сеть с удаленных рабочих мест и мобильных устройств сотрудников.

«Сертификат ФСБ подтверждает, что ПО гарантирует безопасное соединение по алгоритмам ГОСТ, таким образом, решение может использоваться в критических информационных инфраструктурах», – отметили представители «Кода Безопасности».

Среди ключевых функций продукта можно выделить следующие: поддержка основных операционных систем: Windows и Linux; защита удаленного доступа к корпоративной сети по ГОСТ-алгоритмам; быстрый старт и простое масштабирование: настройка осуществляется через единый конфигурационный файл, что упрощает развертывание на большом количестве устройств; автоподключение на десктопах; one-click запуск на мобильных устройствах.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Ивин, замглавы ФТС России в интервью CNews: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет

Троян MacSync получил цифровую подпись, нотариальное заверение и принялся обходить защиту макбуков

Что должен уметь современный антивирус для бизнеса: взгляд «Лаборатории Касперского»

Ничего святого. В онлайн-заказах начали подменять современную оперативную память на древнюю. Может коснуться каждого

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям

Маски сорваны. Chrome официально признан самым опасным браузером

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще